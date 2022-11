Ficar atento aos sinais de esgotamento mental é uma das formas de prevenir o aparecimento e o agravamento do problema. Isso porque esse esgotamento pode ocasionar uma série de efeitos na saúde física e mental e, por isso, é importante tratar a situação com o auxílio de um psicólogo o quanto antes.

No decorrer deste texto, apresentamos alguns sinais que podem ser detectados. Continue lendo e faça essa reflexão.

Quais os sinais de esgotamento mental?

São diversos os sinais de esgotamento mental que podem aparecer no dia a dia. Algumas pessoas podem detectá-los com mais facilidade, enquanto outras podem ter mais dificuldade para perceber o que pode estar “desregulado”.

De todo modo, trouxemos alguns pontos que podemos avaliar para verificar se o trabalho, estudos ou a rotina de maneira geral está passando dos limites. Por isso, sugerimos que você veja cada ponto abaixo e reflita se essas situações estão frequentes no seu cotidiano:

1. Cansaço excessivo, mesmo depois de dormir bem

Um dos principais sinais de esgotamento mental, sem dúvidas, é o cansaço excessivo que costuma aparecer mesmo depois de uma boa noite de sono. Isto é, o indivíduo pode até ter uma rotina de sono bem estabelecida, mas o cansaço e a fadiga costumam ser persistentes ainda assim.

Isso pode ocorrer devido ao cansaço ser mental, ou seja, ser uma sobrecarga emocional, e não meramente física. O que quer dizer que apenas dormir talvez não baste, mas, sim, é preciso pensar em formas de equilibrar a rotina no sentido de tirar a carga mental.

2. Irritabilidade

Uma pessoa que tem uma rotina extremamente corrida, e que ultrapassa os limites do que é considerado saudável, também pode ficar mais irritável ao longo do dia. É o caso de perder o controle emocional com facilidade, diante de qualquer impasse.

Inclusive, pequenos contratempos podem se tornar algo imenso no dia, devido ao excesso de emoções à flor da pele que aparecem em decorrência da agenda abarrotada de atividades e obrigações.

3. Ansiedade excessiva

A ansiedade excessiva também pode ser considerada um dos sinais de esgotamento mental. Isso pode estar associado com a quantidade de tarefas que abarrotam a agenda do indivíduo, fazendo-o se sentir sobrecarregado e ansioso com relação a tudo que deve fazer e concluir o quanto antes.

4. Alterações de humor

As alterações de humor também são bastante presentes. Assim como a pessoa pode ficar irritada com facilidade, ela também pode ficar triste, chorosa, etc. As emoções parecem estar muito à flor da pele no caso de esgotamento mental.

5. Dificuldades para focar, memorizar e se concentrar

As dificuldades para focar em algo importante, memorizar o que está lendo e estudando, e se concentrar no trabalho ou nos estudos, são alguns dos sinais de esgotamento mental.

Nessas situações, a pessoa sobrecarrega tanto a mente que o próprio cérebro começa a encontrar dificuldades para manter o foco no necessário. Consequentemente, há um declínio na memorização e na aprendizagem, provenientes da falta de descanso e pausas para a mente.

Você tem se sentido com esses sintomas? Converse com um psicólogo para encontrar caminhos que minimizem o problema! Cuide-se.