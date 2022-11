Quais são os 4 P’s do marketing e como aplicar em sua empresa

Os 4 P’s do marketing representam as maneiras pelas quais as empresas podem atuar para serem vistas e lembradas no momento da compra. Apesar de serem conceitos antigos, podem ser atualizados para o novo momento em que estamos vivendo. Por isso, hoje, vamos te contar quais são os 4 P’s do marketing e como aplicar eles no seu negócio!

O que são os 4 P’s do Marketing?

Os 4 P’s do marketing são maneiras de apresentar um produto para o público-alvo. Assim, ocorre a melhoria das experiências de compras pelos clientes, e a empresa atinge os resultados esperados.

Apesar de cada P do marketing ter a possibilidade de ser definido cada vez que é utilizado, pode ser adaptado, atualizado de maneira a atender os objetivos reais das campanhas.

Cabe aqui lembrar, também, que cada P do marketing se interliga diretamente com o outro, formando um mix, influenciando os resultados de todos.

Mas, afinal, quais são os 4 P’s do marketing?

Os 4 P’s do marketing são: Produto, Preço, Praça e Promoção. Estaremos na sequência apresentando cada um de forma isolada, para melhor entendimento.

O primeiro dos 4 P’s do marketing: Produto

O produto é o principal dos P’s, pois ele é o definidor do negócio, e o empreendedor depende de um produto de qualidade para satisfazer as necessidades do consumidor. Assim, se um produto é de qualidade, ele pode representar uma boa opção para solucionar os problemas e favorecer uma boa experiência de consumo.

Dessa forma, o produto precisa conter pontos de análise como:

Qualidade de fabricação;

Várias opções;

Design interessante;

Marca;

Diversas linhas;

Possibilidades de apresentar serviços agregados.

Preço

É o único P que pode se transformar em lucro, e gerar resultados positivos para a empresa. Assim, ao considerar o preço de um produto, é preciso tomar decisões a respeito de:

Incidência de impostos e taxas;

Formas de pagamento;

Concessão de descontos;

Sazonalidade.

Praça

Quando se considera a praça, estamos falando nos canais de distribuição do produto, seja de forma física ou virtual, que faz com que o produto chegue até o cliente. Assim, é preciso considerar:

Localização geográfica de venda;

Pontos de vendas;

Espaços onde estão acondicionados os estoques;

Disponibilidade de logística e frete.

Promoção

É o estímulo ao consumo e a geração de visibilidade dos produtos. Para tanto, é preciso analisar:

Como é realizado o contato com os clientes;

Possibilidades de descontos e outros benefícios;

Investimentos em publicidade;

Quais são as mídias sociais que serão definidas para uso.

Como aplicar os 4 P’s na empresa?

Para implantar os 4 P’s no empreendimento é preciso tomar algumas atitudes que vamos indicar na sequência. Isso vai deixar a sua empresa com resultados positivos e tendo diferencial diante da concorrência. São elas:

Conheça os seus clientes

Os clientes podem ser identificados a partir de pesquisas de mercado, espaço geográfico e traçar o perfil de seu comportamento. Para tanto, pode-se utilizar a internet e muitas ferramentas digitais que podem coletar estes dados.

Estabeleça metas e objetivos de maneira clara

A partir do perfil dos clientes, é possível estabelecer metas e objetivos para as estratégias de marketing. Quais são as metas de seu negócio? O que vai fazer para aumentar as vendas? Como você vai fazer para que seu negócio se torne referência no mercado?

Estas são as perguntas que você precisa responder.

Realize uma pesquisa de mercado eficiente

Ao realizar pesquisas de mercado, é possível identificar os seus possíveis clientes, bem como seus principais concorrentes. Você precisa conhecer como o seu concorrente se comporta diante das vendas, bem como no marketing.

Procure investir em estratégias de marketing diferenciadas

Para tanto, é preciso que você analise quais as ações de marketing utilizadas pela concorrência, e encontre lacunas ainda não exploradas. E neste espaço começar a abrir o seu lugar no mercado.

As estratégias alternativas podem ser simples, mas que façam a diferença diante da clientela, e surpreenda. Assim, é possível: postar dicas de utilização do produto, responder as perguntas feitas nos canais de atendimento online rapidamente, entre tantas outras ações.

Defina onde você quer chegar com o seu negócio

Quando você define onde quer chegar, é possível traçar metas e objetivos para chegar lá. De maneira contrária, se você não sabe onde quer chegar, possivelmente, não irá chegar a lugar nenhum.

Por fim, procure definir as suas estratégias dentro dos 4 P’s do marketing, e tenha um bom direcionamento para atingir as suas metas e objetivos com o negócio!

Com o post de hoje, certamente você encontrou respostas importantes para seguir em frente e aplicar o melhor conhecimento para que o seu negócio possa decolar rumo ao sucesso!