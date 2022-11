Qualidade de vida do professor: como garantir?

A qualidade de vida do professor deve ser promovida no ambiente escolar pela gestão da instituição de ensino, visando mais saúde, bem-estar e, inclusive, produtividade por parte dos educadores.

No decorrer deste texto, apresentamos algumas considerações que podem ser relevantes sobre essa temática, visando promover um ambiente mais agradável para o professor. Acompanhe.

Dicas para promover a qualidade de vida do professor

São diversas as formas que a gestão escolar pode promover a qualidade de vida do professor. No entanto, é importante usar estratégias que atendam às demandas de cada educador, tendo em vista que cada indivíduo é único e pode necessitar de uma abordagem diferente.

Por isso, conversar com os professores para analisar os pontos de melhoria na visão deles é algo bem interessante, além de investir em estratégias que forneçam benefícios de maneira contínua e para todos. Abaixo destacamos algumas dessas estratégias:

1. Reconhecimento

Reconhecer o esforço e os resultados dos professores é crucial para construir um ambiente de trabalho que seja mais agradável e satisfatório. Esse reconhecimento pode ocorrer por meio de bonificações, feedbacks positivos, elogios em públicos (como em eventos da escola), entre outras formas. Demonstrar que você está atento ao desempenho do professor, percebendo todos os esforços dele, é algo que ajuda a construir um espaço muito mais qualificado para o trabalho.

2. Treinamento para os professores

Treinar e capacitar os professores também é importante. Lembre-se de que esse tipo de benefício pode estimular a autoestima do educador, fortalecer a autoconfiança, promover conhecimentos que tornem o dia a dia no trabalho mais leve e satisfatório, e assim por diante.

Da mesma forma, os treinamentos também ajudam os professores a perceberem que têm valor para a instituição.

3. Campanhas voltadas aos cuidados com a saúde mental

Promover campanhas voltadas aos cuidados com a saúde mental também pode contribuir na hora de investir na qualidade de vida do professor. Isso decorre do fato de que o professor, diante da sua rotina corrida, pode ter que lidar com o estresse, com a ansiedade e até mesmo com o esgotamento emocional em algumas situações.

Sendo assim, investir em campanhas que apontem os sinais de que é necessário desacelerar e como é possível cuidar da saúde mental é uma forma de estimular mais bem-estar em todos os educadores.

Isso pode acontecer por meio de palestras, rodas de conversa, dinâmicas, informativos, etc.

4. Cuidados com a infraestrutura da escola

A infraestrutura da escola, sem dúvidas, tem um papel muito importante no mantimento da qualidade de vida do professor. É o caso de haver livros e materiais didáticos suficientes para que o professor possa dar as suas aulas de maneira confortável e bem-sucedida.

Fique atento ao conforto promovido na sala de aula: como está a iluminação? A temperatura? As mesas e cadeiras estão adequadas? E o efeito acústico da sala? Tudo isso pode auxiliar na hora de criar um ambiente mais saudável para todos.

5. Atente-se à carga horária para além da escola

Cuidado com a carga horária do professor, pois muitas vezes ele está levando muito trabalho para a casa. Ajudá-lo a se organizar e remanejar a quantidade de turmas de acordo com os limites de cada um são ações bem pertinentes.