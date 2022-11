Saber quando dizer não no trabalho é muito importante para não tomar atitudes erradas e depois se arrepender de não dar “conta do recado”. Por isso, reunimos algumas situações que podem fazer com que você reflita sobre o assunto e pense melhor quando precisar dizer não a alguém. Acompanhe.

Quando dizer não no trabalho?

Não existe momento perfeito para dizer sim ou não para alguma coisa ou alguém no trabalho. O que existem são circunstâncias. Isso quer dizer que você pode ter que negar algo hoje, mas, amanhã, poderá aceitar por ter mais tempo na sua agenda. É uma questão de equilíbrio.

Por conta disso, é preciso lançar um olhar direcionado ao autoconhecimento para que possamos detectar quais as melhores respostas para situações específicas, e não buscar uma fórmula mágica para interagir no trabalho, combinado?

Dito isso, vamos refletir sobre alguns cenários que podem dar a entender que se trata de um momento de dizer não no trabalho:

1. Quando você sabe que não dará conta do prazo

Se você percebe que determinado pedido do seu chefe ou do seu colega fará com que você fure com o prazo estipulado por eles, negue. Ou, ao menos, tente negociar o prazo para que caiba na sua agenda sem precisar negligenciar alguma coisa.

Se você apenas aceitar a demanda alheia por medo de dizer não e, depois, não entregar o combinado, a sua imagem será mais prejudicada do que se você tivesse negado no início de tudo.

2. Quando a sua saúde ficar em segundo lugar

Outro ponto que podemos considerar, quando pensamos em quando dizer não no trabalho, é com relação aos cuidados com a saúde física e mental.

Se porventura alguma atividade solicitada colocar em risco a sua saúde, devido ao prazo apertado que fará com que você trabalhe sem descanso, considere negar e justificar dessa forma.

Nossa saúde deve ser uma prioridade em nossas vidas, não um fator que fica em segundo lugar ou “onde couber”.

3. Quando você não sabe o que está realmente fazendo

Se você não sabe exatamente o que precisa ser feito, e não há tempo de aprender, será que vale a pena aceitar tal demanda? Não seria mais justo com todos os envolvidos encarar a situação como um momento de dizer não no trabalho?

4. Quando é preciso negligenciar outra entrega

Negligenciar algo que você prometeu para outra pessoa, apenas para aceitar uma demanda nova, pode ser algo capaz de manchar a sua imagem profissional. Por isso, consideramos essa situação como mais uma circunstância de quando dizer não no trabalho.

5. Quando você estiver pensando no “sim” apenas para agradar ao outro

Se a resposta positiva for dada apenas com o intuito de agradar ao outro, ou por conta de medo de desagradá-lo, vale fazer uma reflexão mais profunda da situação.

Será que vale a pena se sacrificar apenas pelos outros, sempre se colocando em segundo lugar? Pense sobre isso e analise se as nossas considerações dadas neste texto fizeram sentido para você.