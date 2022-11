Quantos seguidores você precisa para entrar ao vivo?

O TikTok cresceu rapidamente em popularidade e atualmente é um dos aplicativos de rede social mais populares. Embora esteja operando há pouco tempo, o TikTok fez muitas adições para ajudar seus criadores a interagir com seu público. Você pode criar uma conexão ao vivo com seu público e aumentar o número de seguidores em sua conta com o TikTok LIVE. No TikTok, os espectadores podem interagir com você ao vivo fazendo perguntas e fazendo perguntas. Como você não é cortado, não editado e não é filtrado quando transmite ao vivo, há um elemento de espontaneidade e autenticidade.

O que é o TikTok?

TikTok é um site de rede social para criar, compartilhar e encontrar vídeos breves. O software oferece aos jovens uma plataforma para se expressarem por meio de dublagem, comédia, dança e outras formas de expressão. Os usuários também podem fazer filmes e compartilhá-los com outras pessoas em sua comunidade.

Na maioria dos lugares fora da China continental em 2017, o TikTok foi disponibilizado para usuários de iOS e Android. Ainda assim, não era acessível em todo o mundo até se fundir com o Musical.ly, outra plataforma de mídia social chinesa, em 2 de agosto de 2018. Mais de um bilhão de pessoas usam o TikTok todos os meses; 63% têm entre 10 e 29 anos.

O que está acontecendo ao vivo no TikTok?

O TikTok LIVE é um plataforma de transmissão ao vivo como o Facebook Live, Instagram ao vivo e YouTube ao vivo. A plataforma afirma que o TikTok LIVE permite que usuários e produtores se comuniquem em tempo real. As pessoas gostam de assistir a vídeos em tempo real de outras pessoas, então experimente se quiser aumentar seus seguidores. A estratégia mais eficaz para ganhar mais seguidores é produzir mais conteúdo. No entanto, alguns requisitos e restrições devem ser atendidos para entrar no TikTok. Se você quiser saber mais sobre como fazer live no TikTok, leia o artigo mais adiante.

Como entrar ao vivo no TikTok – Android, iOS

Se você quiser fazer uma transmissão ao vivo no TikTok, siga os procedimentos abaixo, seja usando um iPhone ou um dispositivo Android.

Abra o aplicativo e faça login na sua conta.

Agora, na tela inicial, selecione o ícone Criar (o ícone de mais).

Achar VIVER percorrendo os menus abaixo do botão vermelho e, em seguida, pressione-o.

percorrendo os menus abaixo do botão vermelho e, em seguida, pressione-o. Escolha uma imagem e um título para o fluxo.

Aperte o “Vá ao vivo” botão quando estiver pronto para iniciar a transmissão.

Você terminou de transmitir? No canto superior esquerdo, clique no X.

Você pode transmitir com sucesso uma transmissão ao vivo do TikTok se seguir essas recomendações.

Quantos seguidores você precisa para entrar ao vivo no TikTok

Alguns pré-requisitos e limitações se aplicam à transmissão ao vivo no TikTok. Eles são descritos abaixo:

Uma contagem de seguidores de 1000 é necessária para entrar no TikTok.

Você deve ter 16 anos ou mais para iniciar sua transmissão ao vivo.

Você deve ter pelo menos 18 anos ou mais para entrar ao vivo no TikTok.

Os presentes do TikTok Live são mostrados abaixo da transmissão ao vivo e, uma vez entregues, acima do vídeo.

Essa restrição foi implementada para garantir que apenas contas conhecidas pudessem entrar no ar, garantindo que as informações que você transmitisse interessassem a muitas pessoas. Além disso, ele oferece algo para você mirar, porque quanto mais seguidores você tem, mais conexões você faz e mais visualizações do TikTok você recebe.

Se você não tiver a quantidade necessária de fãs no TikTok, não poderá fazer uma transmissão ao vivo.

Como ir ao vivo no TikTok sem 1000 seguidores

Existe um truque para contornar a barreira de 1.000 seguidores e obter acesso ao TikTok Live. Consulte as etapas abaixo para entrar ao vivo no TikTok sem 1.000 seguidores:

Para acessar as configurações da sua conta, toque no menu de hambúrguer no canto superior direito do seu perfil.

Selecionar “Reportar um problema.”

Basta pressionar “ Não consigo iniciar um TikTok LIVE. “

“ Selecione “Não” quando perguntado se o seu problema foi resolvido.

Em seguida, escreva algo para o efeito e envie feedback.

Após enviar o feedback, você terá acesso ao TikTok ao vivo nas próximas 48 horas.

A nova funcionalidade do TIKTOK simplifica para os usuários a distribuição de conteúdo para seus seguidores. Ao enviar um vídeo para o TIKTOK, é aconselhável ter pelo menos 1.000 seguidores antes de entrar ao vivo. Você não precisa ser um especialista para iniciar a transmissão ao vivo; você pode transmitir vídeos ao vivo no TikTok se tiver mais de mil seguidores. Lembre-se de que criar uma nova conta do TikTok, se você ainda não tiver uma, ainda é uma má ideia.

Conclusão:

Aí está – um guia detalhado sobre como fazer live no tiktok. Portanto, se você é uma aspirante a estrela do TikTok, ir ao vivo no TikTok deve ser importante para você. Então, por qualquer motivo, você não pôde entrar ao vivo, e espero que as correções acima resolvam isso; se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar.

