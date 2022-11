Quarto dia da Bienal do Livro Bahia 2022 tem Lázaro Ramos; veja

Foto: Reprodução / Redes sociais

O ator e diretor Lázaro Ramos, o poeta Fátima Bernardes, Aldri Anunciação e alguns dos autores mais conceituados do Brasil vão marcar presença no quarto dia da Bienal do Livro que acontece neste domingo (13).

A abertura dos portões serão às 9h e os ingressos para o evento custam a partir de R$ 10. A festa literária acontece no Centro de Convenções Salvador.

A programação da Bienal foi montada para todos os públicos e terá três diferentes espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil e contará com lançamentos de livros, sessões de autógrafos e contações de histórias para agradar leitores de todas as idades.

Serão mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes, estímulo e produção de conhecimento.

Confira a programação completa abaixo:

Arena Jovem

Tema: Os poemas que salvam o dia

Horário: 11h

Convidados: Allan Dias de Castro, Ryane Leão, Bráulio Bessa

Mediador: Matheus Rocha

Tema: A vida precisa de manual!

Horário: 13h

Convidados: Manual do mundo, Mari Fulfaro e Iberê Thenório

Mediador: João Mendes

Tema: O mundo inteiro dentro de casa

Horário: 15h

Convidados: Lázaro Ramos

Mediadora: Maria Dolores Rodriguez

Café Literário

Tema: Escutar a Terra

Horário: 16h

Convidados: Ailton Krenak

Mediador: André Uzeda

Tema: Avós, filhas e netas

Horário: 19h

Convidados: Djamila Ribeiro

Mediadora: Denny Fingergut

Espaço Infantil

Horário: 10h

Tema: Era Uma Vez

Convidados: Contos hilários com Mario Omar

Horário: 11h

Tema: Entre Páginas

Convidados: Lázaro Ramos

Horário: 17h

Tema: Entre Páginas

Convidados: Tino Freitas

Horário: 18:30h

Tema: Histórias em cena

Convidados: Grupo Ereotá

Leia mais sobre Bienal do Livro Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.