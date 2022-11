quatro dos oito filhos do cacique são músicos

Foto: Reprodução/ Instagram

Existe um ditado popular brasileiro que costuma não falhar quando o assunto é ser herdeiro de artista: “filho de peixe… Peixinho é”. Assim é com Nina de Freitas, 31 anos, Miguel Freitas, 24, Chico Brown, 25 e Clara Buarque, 24.

Eles são quatro dos oito filhos de Carlinhos Brown, aniversariante do dia. Todos eles seguiram na carreira da arte seja como músicos ou cantores. O cacique do Candyall também é pai de Cecília, 14, Leila, 13, Daniel, 2, e da pequena Maria, de 1.

Nina de Freitas

A primogênita de Brown toca guitarra, violão e resolveu arriscar a vida no exterior. Ela se mudou pros Estados Unidos ainda jovem e desde então montou uma banda onde se apresenta em bares da cidade do Colorado. Assim como o pai, a artista também marcou presença no filme ‘Rio 2’ com ‘Ô Vida’. Ela dividiu os vocais da música juntamente com Brown. O nome de Nina foi escolhido em homenagem à estrela Nina Simone.

Chico Brown

Chico Brown se destaca por ser cantor, compositor e multi-instrumentista. Ele foi guitarrista do grupo de rap carioca 3030. Os trabalhos mais recentes do recente artista foram em 2021 quando ele co-autorou cinco canções com Marisa Monte no CD “Portas”.

Em 2022, o artista compôs a música “Hino ao Inominável” junto a Pedro Luís, com letra de Carlos Renn. A música criticou falas e posturas de Jair Bolsonaro. Diversos artistas gravaram a canção. Bruno Gagliasso, Chico César, Wagner Moura, Zélia Duncan entre outros cantores marcaram presença nos vocais da música.

Miguel Freitas

Miguel Freitas, mais conhecido como Migga, é músico, toca bateria e atualmente faz parte do grupo Filhos da Bahia ao lado de João Lucas, Raysson Lima e Zaia, filhos de Saulo, Reinaldinho (Terra Samba) e Tonho Matéria. Ele também é neto de Chico Buarque e Marieta Severo.

Clara Buarque

No dia em que Carlinhos Brown comemora 60 anos, a festa é em dobro na família, afinal a filha do cantor com Helena Buarque, Clara Buarque, também veio ao mundo em 23 de novembro. Estreando como atriz em “Travessia”, Clara Buarque completa 24 anos e, além de filha do músico Carlinhos Brown, também é neta do cantor Chico Buarque.

Em 2019, Clara integrou o musical “Novos baianos”, este ano, ela passou a fazer parte da série “Tudo Igual Só Que Não”, da Disney +. Ela também fez a série “Tá Tudo Certo”.

Em entrevista recente ao jornal O Globo, Clara se declarou ao pai. “Nascemos no mesmo dia (23 de novembro), somos muito conectados, ele é meu melhor amigo. Sou meu pai em versão mulher. Ele é a minha referência de liberdade, de ser quem se é e de coragem. É só olhar para ele que entendo quem eu sou. Gosto de estar com ele, da presença, da energia. Perto dele, me reabasteço”.

Filhos de Carlinhos Brown e suas respectivas mães:

Nina Freitas – Raquel Machado.

Miguel Freitas – Vânia Ferso.

Chico Brown, Clara Buarque, Ceci e Leila Buarque – Helenna Buarque.

Daniel e Maria Madah Freitas – Danielle Barvanelle.

