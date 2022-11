Que tal um almoço prático? Aprenda a fazer panqueca no grill

Foto: Divulgação Canva

Está com pressa e com vontade de fazer um almoço simples, mas delicioso no grill? Você pode se inspirar nas famosas paquecas americanas empilhadas com cobertura de chocolate ou, se preferir, pode fazer uma receita salgada, com carne moída e molho de tomate. Ficou com água na boca? Então vem conferir:

Ingredientes

· 1 ovo

· 1 copo (requeijão) de leite

· 1 copo (requeijão) de farinha de trigo

· 1 colher sopa de óleo

· 1 colher chá de sal

· Recheio a gosto (frango, carne, presunto e queijo)

Modo de preparo:

1. Bater tudo no liquidificador.

2. Colocar a massa obtida no grill.

3. Esperar dourar de um lado e depois virar para dourar do outro lado.

4. Acrescentar o recheio e esperar aquecer.

