Quem é Takeoff? Rapper do trio Migos morreu em tiroteio nos EUA

Kirshnik Khari Ball, internacionalmente conhecido como Takeoff, foi morto durante um tiroteio em Houston, nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira (1º).

O rapper fazia parte do trio Migos, que anuncio o fim em agosto deste ano após cancelar apresentação no Rock in Rio, juntamente com os músicos Quavo e Offset.

Takeoff nasceu na cidade Lawrenceville, localizada no estado da Geórgia, em junho de 1994 e morreu aos 28 anos de idade. Ele era sobrinho de Quavo, que além de integrar o grupo, também estava com ele no momento do tiroteio.

O rapper lançou quatro discos dentro do Migos, “Yung Rich Nation”, em 2015, “Culture”, em 2017, “Culture II”, em 2018″ e o último “Culture III”, em 2021. Todos figuraram na lista dos 20 mais vendidos da semana nos EUA, sendo os últimos três no top 2.

Já na carreira solo, Takeoff lançou o disco “The Last Rocket”, em 2018, que alcançou o quarto lugar na Billboard 200 que contabiliza os discos mais reproduzidos e comprados da semana nos EUA.

No início de outubro ele lançou um álbum em conjunto com o tio, Quavo, intitulado “Only Built for Infinity Links”, o primeiro trabalho após o fim do grupo.

Segundo site TMZ existe uma batalha judicial nos bastidores do término do trio. Offset estaria processando a gravadora do grupo que reivindicou direitos de canções que ele lançou sem o grupo.

