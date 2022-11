quem tem direito a receber esta quantia

Hoje trouxemos algumas informações para que você veja se pode receber os R$ 8.000 do INSS. Aliás, é importante entender quem tem direito a essa quantia, para não haver equívocos na hora de solicitar seu benefício.

Afinal, trata-se de uma situação em específico, ou seja, que se aplica somente a alguns casos. Então, se você quer entender melhor esse assunto, não deixe de ler até o final. Desse modo, fique por dentro de todos os detalhes.

Como receber os R$ 8.000 do INSS: saiba mais sobre o acréscimo de 25%

Qualquer brasileiro que venha a se machucar ou sofrer de alguma doença incapacitante pode pedir a aposentadoria por invalidez junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.

Contudo, para ter direito ao benefício, é necessário que o cidadão comprove essa incapacidade, por meio de uma perícia médica.

Além disso, é importante que o trabalhador que queira ter acesso a esses valores, tenha contribuído com o INSS por pelo menos 12 meses. As alternativas são: contribuir de forma individual ou por recolhimento através da folha de pagamento, no caso dos trabalhadores com carteira assinada.

Ademais, caso o beneficiário comprove incapacidade para exercer atividades básicas do dia a dia, como tomar banho, se alimentar ou caminhar, também pode solicitar um acréscimo de 25% do valor de seu benefício.

Quem tem direito ao acréscimo de 25% do INSS?

Como vimos acima, qualquer trabalhador, aposentado por invalidez, pode solicitar o acréscimo de 25% do valor de seu benefício.

Contudo, é necessário comprovar a incapacidade para exercer as atividades simples do dia a dia por conta própria.

Isso ocorre porque esses 25% de acréscimo são voltados para o pagamento de um cuidador para auxiliar o contribuinte durante sua rotina.

Para rever o acréscimo, é necessário passar por uma consulta médica com o perito do Instituto. Durante o exame será observada a real incapacidade do beneficiário.

Situações onde o aposentado pode receber o acréscimo

Durante a consulta médica para averiguação da necessidade de cuidados constantes para disponibilização do aumento serão observadas algumas situações.

Dentre elas, podemos citar:

Se o beneficiário possui alteração grave em suas faculdades mentais;

Se perdeu uma de suas mãos ou seus dois pés;

Se está incapaz de andar ou se locomover, deixando-o acamado permanentemente;

Se possui paralisia dos membros, tanto dos inferiores quanto dos superiores;

Se passou por amputação de um membro, superior ou inferior, e não tem possibilidade de próteses;

Se está com cegueira total;

Se perdeu um membro inferior e um membro superior e não tem possibilidade de prótese.

Caso o beneficiário esteja em outra condição incapacitante, não listada acima, será necessário entrar com uma ação judicial para conseguir o acréscimo.

Cálculo do benefício com acréscimo de 25%

Caso o beneficiário se enquadre em uma das situações acima, poderá ter um acréscimo de 25%.

Essa porcentagem pode ser aplicada sobre o valor atual do benefício que tem como base o salário mínimo, atualmente em R$ 1.212,00.

Contudo, o valor acrescido pode ultrapassar o teto do INSS, que está em R$ 7.087,22.

Dessa forma, ao acrescer os 25%, o beneficiário pode receber os R$8.000 do INSS desde que se enquadre nas regras do instituto.

Ou seja, se você recebe o valor mínimo de R$ 1.212, com os 25% passará a receber R$ 1.515. Enquanto, se seu benefício chega ao teto máximo do INSS, com o acréscimo passará a receber R$8.858.

Quem pode receber os R$8.000 do INSS

Depois de sabermos mais sobre o acréscimo do INSS de 25%, chegamos na conclusão que para receber o R$ 8.000 do INSS é necessário se enquadrar em alguns requisitos.

Primeiramente, o beneficiário precisa estar recebendo a aposentadoria por invalidez e também contribuir com o INSS por pelo menos 12 meses para receber o valor máximo do teto.

Além disso, é necessário comprovar a incapacidade de exercer atividades cotidianas básicas, como se alimentar, tomar banho, entre outros. Essa comprovação ocorre, por meio de uma consulta médica, para observar a necessidade de contratação de um cuidador constante.

Aí então, é necessário considerar o valor atual do benefício, e caso você receba um valor mais próximo ao teto, com os 25%, você pode receber os R$8.000 do INSS.

Agora que você já sabe como receber este valor exorbitante, saiba se você tem direito a conseguir este acréscimo de 25%. Em seguida, faça o pedido e garanta um benefício maior.