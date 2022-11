quem terá direito a tirar a CNH gratuitamente?

O programa CNH Social já foi adotado em vários estados do país. Ele possibilita que muitos que possuem o desejo de ter uma habilitação, finalmente consigam tirá-la. Porém, antes de ser aprovado é importante levar em fala que algumas regras devem ser cumpridas para que o pedido não seja negado.

Em alguns estados, o preço da CNH já alcança a casa dos R$ 3 mil, sendo um valor alto para a realidade de boa parte dos brasileiros atualmente. Sendo assim, é muito importante ter conhecimento e conferir alguns pontos importantes para tirar a CNH em 2023.

A conquista da CNH é vista por muita gente como a realização de um sonho, mas pela questão dos custos esse sonho pode ficar distante. A habilitação acaba facilitando a locomoção diária em muitas cidades do país, o que significa que a conquista da carteira pode ser vista também como uma conquista pessoal.

Valor de CNH: variação de preços de acordo com cada estado

O valor para tirar CNH pode ter grandes variações de acordo com cada estado, também dependendo muito da autoescola que for escolhida para realizar o curso e a depender da localidade, o preço para tirar a Carteira Nacional de Habilitação já está chegando aos R$ 3 mil, ficando ainda mais inviável para as pessoas de baixa renda.

Agora, o que de fato poucos brasileiros sabem é que alguns lugares oferecem a opção de conquistar a CNH gratuitamente pelo programa CNH Social. De forma geral, o programa funciona com a intenção de oferecer a carteira de habilitação gratuitamente para todas as famílias de baixa renda.

A gratuidade deste programa é aplicada para os valores que são cobrados atualmente pelo Detran e também sobre alguns valores cobrados pela autoescola. Dessa forma, quem participa do programa não precisa realizar o pagamento de nenhuma taxa para a retirada do documento.

Quais os estados que já estão oferecendo a CNH Social gratuita?

Ainda não há em todos os estados do país a CNH de forma gratuita a partir do programa social. Cada estado tem uma certa autonomia para decidir como será praticado o benefício, e se ele será concedido ou não.

A quantidade de vagas também fica a critério de cada estado, com alguns oferecendo mais e outros restringindo mais os espaços para a CNH Social. Para consultar quais são as regiões que aderiram ao programa, o indicado é consultar o site do Detran de cada estado. A seguir, é possível ter acesso a uma lista dos que já estão oferecendo a CNH gratuita:

Goiás;

Espírito Santo;

Distrito Federal;

Ceará;

Bahia;

Amazonas;

Acre;

Roraima;

Rio Grande do Sul;

Rio Grande do Norte;

Pernambuco;

Paraíba;

Pará;

Maranhão.

Assim como cada estado do país decide quem pode participar do programa, cada estado também terá liberdade para definir as suas regras específicas. Porém, algumas regras são gerais para qualquer estado, como ter ao menos 18 anos de idade, estar com os dados em dia no Cadastro Único e estar desempregado por pelo menos 12 meses.

Em suma, além das regras gerais, é importante consultar quais são as regras próprias dos estados em que vive, para saber se tem direito a tirar a CNH gratuita por meio do programa social.