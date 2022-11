quem time pode ser carrasco do Brasil no Qatar?

Foto: Divulgação / CBF

Daqui a 10 dias, o Brasil finalmente entra em campo na Copa do Mundo para mais uma vez tentar o Hexacampeonato. Será a nossa quinta tentativa após as eliminações para a França (2006), Holanda (2010), Alemanha (2014) e Bélgica (2018), todos europeus.

Após mais de 20 anos de sua última conquista, a Seleção Brasileira chega novamente como uma das favoritas ao título, mas não é a única. Mais que isso, a equipe convocada ainda não tem a total confiança do torcedor, que já viu times muito mais empolgantes se darem mal nesse período de jejum. Outro fato que tem deixado os brasileiros apreensivos tem a ver com as escolhas do treinador.

A crônica esportiva foi praticamente unânime nas críticas à convocação de Daniel Alves. E na análise de que temos uma defesa sólida e experiente com jogadores mais velhos e com muitos atacantes jovens e em boa forma física.

Aparentemente, parece uma decisão acertada de Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite. Mas, no conjunto, a falta de volantes e de jogadores de meio-campo pode ser uma aposta bastante arriscada. Isso porque nos jogos com equipes mais fortes, a possibilidade é de um confronto truncado disputado na parte central do campo – área em que o Brasil não parece estar muito forte.

A dúvida que fica é quem fará o lançamento da bola da defesa para o ataque perante adversários embrutecidos. Isso por conta da valorização da força física e pelo estilo de jogo europeu, baseado muitas vezes na disputa da famosa bola aérea por jogadores muito altos.

Para complicar a busca do Hexa, o grupo classificatório do Brasil terá as seleções europeias: da Sérvia, que simplesmente despachou Portugal para a repescagem; e da Suíça, que tirou de cena a tetracampeã Itália e última campeã da Eurocopa. São os mesmos adversários de 2018, porém ambos chegam com mais confiança, pois já conhecem a forma brasileira de jogar. A Seleção Brasileira ainda enfrenta Camarões, com quem jogou no Mundial de 2014, e que se classificou sem muitos contratempos nas eliminatórias africanas.

Nos panoramas analisados por sites esportivos e casas de apostas, caso a classificação do Brasil seja confirmada em primeiro lugar para as fases eliminatórias e levando-se em conta somente a possibilidade de encontrar europeus favoritos pelo caminho, o caminho pode ser o seguinte:

Oitavas: Portugal;

Portugal; Quartas: Alemanha (carrasca em 2014), Bélgica (algoz de 2018), assim como a vice-campeã mundial Croácia ou a sempre perigosa Espanha;

Alemanha (carrasca em 2014), Bélgica (algoz de 2018), assim como a vice-campeã mundial Croácia ou a sempre perigosa Espanha; Semifinal: Holanda (que nos eliminou em 2010);

Holanda (que nos eliminou em 2010); Final: Inglaterra, vice-campeã da última Eurocopa, ou França, atual campeã mundial e a grande carrasca do futebol brasileiro por ter adiado os sonhos do Hexa em 2006, do Penta em 1998 e do Tetra em 1986.

Em outros cenários, deixando europeus pelo caminho e apostando nos times favoritos e seleções tradicionais, Argentina e Uruguai podem ser nossos adversários das Oitavas à Grande Final.

A conferir se (e até quando) a estratégia de Tite funcionará, mas que a parada promete ser duríssima, isso é fato!

