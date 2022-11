Quer ter um CARTÃO COM LIMITE ALTO? Veja o que fazer

Se você possui uma boa pontuação no CPF, ou seja, seu score está alto, saiba quais são as melhores opções de cartão com limite alto. Caso você seja uma pessoa que usa muito esse produto e tenha uma boa movimentação financeira, é necessário se atentar às opções e bancos com as melhores condições e benefícios. Veja mais na matéria especial de hoje que o Notícias Concursos preparou.

Conheça as melhores opções de cartão com limite alto para você

Não fazer uma boa escolha da instituição financeira que se vai trabalhar e escolher um bom cartão com limite alto pode significar perder dinheiro, literalmente. Ao ter um alto consumo nos cartões, os bancos costumam ter esquemas de pontuação onde os pontos podem ser trocados por passagens aéreas ou até mesmo produtos.

Destacamos que, para conseguir um cartão de crédito com limite alto e boas condições de juros e taxas, é necessário ter um bom score. Para liberar pequenas quantias, os bancos não costumam ser muito rígidos em suas análises de crédito, mas quando falamos em quantias maiores, o processo é mais rigoroso. As suas chances de conseguir mais crédito são melhores ao ter um bom histórico financeiro.

Se você nunca contraiu dívidas e tem o que chamamos de histórico de bom pagador, o banco estará disposto a fazer bons negócios com você. Com isso, também vem cartões cheios de vantagens e benefícios.

Caso você queira migrar para um ótimo e vantajoso cartão, pode tanto solicitar um com uma nova instituição, o qual ainda não seja cliente, ou fazer um upgrade na que você já tem relação. Conheça algumas boas opções de cartões mais completos e veja qual se encaixa no seu perfil.

Iti Visa Platinum

O cartão do Iti é uma opção digital relacionada ao banco Itaú, que traz as facilidades do gerenciamento de gastos através do app> Assim, é possível aproveitar mais as vantagens do Visa Platinum. O cartão não tem anuidade, sendo que sua cobertura é internacional, com limite chegando à R$ 10.000,00.

Santander Elite Platinum

O Santander Elite realmente pode ser uma das melhores pedidas para os clientes que gostam de exclusividade, mas que não tenham a renda tão elevada para cartões Black. A instituição não divulga com certeza o limite total máximo liberado, entretanto, por ser “Platinum”, supomos que pode ultrapassar R$ 10.000,00.

LATAM PASS Itaucard Visa Gold

A junção dos benefícios oferecidos pela parceria das duas empresas chama a atenção do público que tem gastos intermediários. O limite inicial é de R$ 2.500,00 aumentando conforme o uso e conduta de pagamento do cliente.

Ressaltando que todas as instituições financeiras têm o que chamamos de cartões de entrada, que são os mais básicos, com limites menores e sem muitos benefícios, e têm também os cartões mais completos que tem planos de fidelidade, cashback nas compras e cartão com limite alto. Você deve pesquisar bem e ver quais possuem as taxas que mais se adequam à sua vida e estilo financeiro