QUINA acumulou de novo! Concurso 6006 paga R$ 6,6 MILHÕES hoje (23/11)

A Quina acumulou e o concurso 6006 terá sorteio na noite desta quarta-feira (23/11). A princípio, a estimativa do prêmio é de R$ 6,6 milhões, e será pago aos apostadores que acertarem os cinco números sorteados.

O evento será realizado em São Paulo, no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista. Além disso, os apostadores poderão acompanhar o sorteio pelas redes sociais e canal da Caixa no Youtube.

São, ao todo, 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h. O preço da aposta do concurso da Quina 6006 com 5 números é de R$ 2,00. Portanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Último concurso da Quina

O último concurso da Quina (6005) foi realizado na noite da última terça-feira (22). Na ocasião, foram sorteados os seguintes números: 43 – 47 – 55 – 72 – 80.

Todavia, a modalidade também premia outras faixas. Confira todos os ganhadores dessa rodada:

Apostas com 5 acertos – Não houve vencedor;

Apostas com 4 acertos – 53 apostas cravaram e cada um dos apostadores vai embolsar R$ 6.950,77;

Apostas com 3 acertos – 3.765 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 93,18;

Apostas com 2 acertos – 98.429 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 3,56.

Como concorrer ao prêmio do concurso 6006 da Quina?

Os jogos do concurso 6006 da Quina poderão ser registrados até às 19h do dia do sorteio. O procedimento pode ser feito unidade lotérica ou pela internet, através do site oi aplicativo da Loterias.

Neste caso, o pagamento pode ser efetuado através do cartão de crédito ou internet banking da Caixa. Todavia, é necessário que o apostador tenha mais de 18 anos e um CPF válido, devidamente regularizado.

Em suma, o jogador precisa escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis na Quina 6006. Para levar o prêmio na faixa principal, o jogador deve acertar os cinco números que serão revelados pelo globo.

Valor das apostas da Quina Concurso 6006

Nessa modalidade da Quina Concurso 6006, o apostador precisa escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis, como mencionado anteriormente. O jogo mínimo, com cinco dezenas, custa R$ 2,00.

Já as apostas online têm o custo mínimo de R$ 30. O mesmo valor pode ser distribuído para outras modalidades de loterias, como a Lotomania, Mega-Sena, Lotofácil, Dia de Sorte etc.

Passo a passo para apostas pela internet

Para realizar a sua aposta na internet para o concurso 6006 da Quina, basta seguir os seguintes passos:

Em primeiro lugar, acesse o site ou o aplicativo das Loterias Caixa;

Após isso, realize um cadastro, caso ainda não tenha conta;

Agora, basta escolher o jogo que deseja apostar e clique em “Aposte agora”;

Ademais, o apostador deverá realizar o preenchimento da aposta, marcando na cartela online os números que deseja. É importante ressaltar que cada tipo de aposta tem suas regras e quantidades de números diferentes;

Caso seja de preferência do apostador, será possível deixar que o próprio site/app escolha os números a serem apostados. Essa modalidade é a “surpresinha”;

Por outro lado, se preferir, você pode selecionar a opção “teimosinha” que vai repetir, em apostas de sorteios futuros, os números para o jogo;

Informe ao sistema quantos números pretende jogar no campo “quantidade de números da aposta”;

Ademais, existe a opção “complete o jogo” caso o apostador queira que o sistema escolha os números que faltam;

Escolhidos os números clique em “colocar no carrinho”;

Em seguida o apostador tem a opção de preencher uma nova aposta ou então “ir para pagamento”, finalizando assim a aposta;

Em último lugar, basta informar os dados do cartão de crédito para fazer a aposta e clique em “comprar”.

Receba seu prêmio

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.

Probabilidade

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em…) Quina Quadra Terno Duque 5 2,00 24.040.016 64.106 866 36 6 12,00 4.006.669 21.658 445 25 7 42,00 1.144.763 9.409 261 18 8 112,00 429.286 4.770 168 14 9 252,00 190.794 2.687 115 12 10 504,00 95.396 1.635 82 9 11 924,00 52.035 1.056 62 8 12 1.584,00 30.354 714 48 7 13 2.574,00 18.679 502 38 6 14 4.004,00 12.008 364 31 5,8 15 6.006,00 8.005 271 25 5,2