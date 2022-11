Rafa Brites desabafa após passar por três cirurgias: ‘Me recuperando’

Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Rafa Brites apareceu nas redes sociais na terça-feira (22) para falar sobre o estado de saúde após ter passado por três cirurgias.

Por meio do perfil no Instagram, a esposa de Felipe Andreoli revelou que decidiu compartilhar os detalhes sobre os procedimentos cirúrgicos para inspirar outras mulheres.

“Estou me recuperando de uma cirurgia. […] Tenho um compromisso e uma tradição aqui nas redes de falar sobre pautas veladas, trazer a minha experiência para inspirar mulheres a viverem melhor”, iniciou.

“Hoje retirei a vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical. A cirurgia durou três horas, anestesia geral e tudo mais, passei bem o dia apesar de saber que o pós-operatório é punk”, continuou.

Rafa Brites ainda revelou que teve as hemorroidas no parto do primeiro filho, mas conseguiu se recuperar, o que não aconteceu com o segundo herdeiro.

“As hemorroidas, tive a primeira vez depois de 20 horas de trabalho de parto do Rocco, mas logo depois recuperei, agora com a gravidez do Leon não teve jeito. Ficava nessa: crise, remédio, melhorava, mas bastava fazer muito esforço, ficar de salto, em pé, longas caminhadas… voltava”, explicou.

“A hernia, como foi feita a laparoscopia, já tirei. Nesse meio tempo que fui comentando com amigas o que ia fazer, fiquei chocada quantas mulheres sofrem com esses problemas, e outros, no pós-parto, como de escape de xixi, dores na relação, sexual, candidíase, etc”, finalizou.

