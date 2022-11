Rafael Cardoso entra para elenco de ‘Cara e Coragem’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Rafael Cardoso está de volta à tv para uma participação em ‘Cara e Coragem’. Longe das novelas desde ‘Salve-se Quem Puder’, o ator estreia nesta terça (29) na trama de Claudia Souto como Rômulo, um empresário misterioso que surge na história como um dos clientes da Coragem.Com. Em busca de contratar os serviços da empresa de dublês para uma campanha, ele conhecerá Pat (Paolla Oliveira) e ficará encantado por sua beleza a ponto de querer contratar a dublê como modelo exclusiva de sua marca.

Aos 37 anos, o ator comemora o retorno às novelas e comenta parceria com Paolla Oliveira com quem dividiu a cena em ‘Além do Tempo’, sucesso exibido em 2015. “Foi um convite inesperado. Natalia (Grimberg, diretora artística) me chamou. É a primeira vez que trabalhamos juntos. A equipe toda da novela é incrível assim como o Adriano Melo, diretor geral, um cara que guardo no coração por ter dirigido a minha primeira cena em novelas. Além dele, o reencontro com Paolla, que é uma parceira incrível nesta caminhada. Fui muito bem acolhido por todos e o que eu posso adiantar é que o Rômulo é um mistério e guarda alguns segredos. Ele é obstinado e vai lutar de todas as formas para conquistar a Pat”, adianta.

Rômulo surge num momento em que Pat está fragilizado após o término do relacionamento com Moa (Marcelo Serrado). Triste com a situação, a mãe de Gui (Diogo Caruso) e Sossô (Alice Camargo) não pensa em engatar uma nova relação, mas o charme do empresário deixará Pat balançada. Logo que ele chega à Coragem.Com, Moa demonstra uma desconfiança e antipatia pelo empresário.

Mas Armandinho (Rodrigo Fagundes) e Rico (André Luiz Frambach) comemoram o interesse do investidor e acreditam que o fechamento do contrato será ótimo para a empresa. Ítalo (Paulo Lessa), sempre cauteloso, prefere observar a movimentação e ‘estuda’ Rômulo antes de tirar suas conclusões.

‘Cara e Coragem’, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o ‘Conversa com Bial’ e aos sábados após ‘Supercine’.

