Rafael morre em ‘Todas as Flores’? Protagonista sofre acidente de carro

Na nova leva de capítulos de “Todas as Flores”, novela exclusiva do Globoplay, Rafael (Humberto Carrão) ficará entre a vida e a morte após sofrer um acidente de carro.

Tudo começará após a relação entre ele e Maíra (Sophie Charlotte) estremecer de vez após as armações de Vanessa (Letícia Colin) que arma um falso retorno de doença com gravidez que deixará o mocinho abalado.

Em uma cena montada por Pablo (Caio Castro), amante da vilã, Rafael achará que Maíra está tendo um caso com o galã e sairá da casa de Judite (Mariana Nunes) totalmente abalado.

Tempos depois o embate entre as irmãs ficará ecoando na cabeça do mocinho que não saberá em quem acreditar. Judite também estará nas lembranças dele após afirmar que Maíra realmente o ama e não tem nenhum caso com o filho dela.

Nesse momento ele avançará o sinal vermelho e sofrerá um grave acidente de carro. A primeira pessoa que saberá da notícia é Vanessa, que seguirá para o hospital.

No local, Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) não se segurará e vai dar um tapão daquele na cara da falsiane. Nesta altura, ela já terá descoberto o caso da moça com Pablo, além do falso retorno da doença.

Apesar de ferido, Rafael não morrerá. O rapaz ficará internado para cuidar dos ferimentos e não participará da festa Rhodes.

