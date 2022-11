Rainha da Suécia visita Bahia para conhecer projeto

Foto: Divulgação

A rainha Silva, da Suécia, visitará a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, para conhecer o funcionamento do Complexo de Escuta Protegida (CEP), na terça-feira (8). O projeto foi implantado pela Prefeitura em parceria com a fundação ChillHood Brasil – braço no país da ChildHood World Foundation, que foi criada pela monarca.

O CEP foi inaugurado em agosto do ano passado e é voltado para a tomada de depoimento especial das crianças e adolescentes que sofreram ou testemunharam algum tipo de violência, e concretiza a adoção da Lei Federal nº 14.341/2017, denominada de Lei da Escuta Protegida.

Segundo a prefeitura, Vitória da Conquista é o primeiro município do Brasil a implementar a lei, dando funcionalidade por meio do complexo, que faz parte do Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente.

No mesmo prédio, estão congregados vários órgãos atuantes na proteção juvenil, como conselhos tutelares, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Creas, entre outros, além das presenças do Ministério Público Estadual e da Vara de Violência Doméstica e Familiar.

A rainha da Suécia tem chegada prevista em Vitória da Conquista às 10h e será recebida pela prefeita Sheila Lemos. No local, a monarca conhecerá o espaço onde funciona o Complexo de Escuta Protegida e visitará os demais setores do Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Durante a visita, a rainha Sílvia ainda deve fazer um pronunciamento e em seguida responderá perguntas da imprensa, restritas ao assunto de sua vinda a Vitória da Conquista.

Rainha Silvia

A rainha Silvia nasceu Silvia Renata Sommerlath, na cidade de Heidelberg, Alemanha. Filha do empresário alemão Walther Sommerlath e da brasileira Alice Soares de Toledo.

A família dela morou em São Paulo por dez anos (de 1947 a 1957) e ela estudou no Colégio Visconde de Porto Seguro, instituição de ensino de tradição alemã. A família retornou para a Alemanha Ocidental em 1957.

Em 1976, Silvia Sommerlath se casou com o rei Carlos XVI Gustavo da Suécia.

A rainha Silvia criou em 1999 a World Childhood Foundation, da qual faz parte a Childhood Brasil. A instituição conta com escritórios na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Brasil. A organização é certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

Leia mais sobre Feed.Ba no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.