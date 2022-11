Rainha e rei da Suécia visitam complexo em Vitória da Conquista

Foto: Divulgação

A rainha e o rei da Suécia visitaram, nesta terça-feira (8), o Complexo de Escuta Protegida, localizado no Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Sílvia e Carl XVI Gustaf chegaram na cidade por meio de um jatinho e visitaram o local.

O Complexo de Escuta Protegida é o primeiro criado no país e o único da Bahia. O local foi inaugurado em agosto do ano passado e é voltado para a tomada de depoimento especial das crianças e adolescentes que sofreram ou testemunharam algum tipo de violência.

A inauguração do local concretiza a adoção da Lei Federal nº 13.431/2017, denominada de Lei da Escuta Protegida. Além de combater a violência física, psicológica e sexual cometida contra crianças e adolescentes, a lei combate também a violência institucional, quando a vítima de violência precisa repetir, sem necessidade, a situação de que vivenciou a diversos órgãos.

Com base na lei, a criança ou adolescente vítima de violência presta depoimento apenas uma vez e somente para a pessoa responsável pela entrevista. O depoimento é colhido por profissionais qualificados, através do protocolo brasileiro de entrevista forense.

