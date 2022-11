A Raízen é uma empresa brasileira que atua no ramo de energia com forte presença nos segmentos de produção de etanol e açúcar, geração de energia renovável e distribuição de combustíveis. A companhia é referência em bioenergia no mundo inteiro. Neste momento, a contratante está disponibilizando novas oportunidades de emprego. Confira.

Raízen abre vagas de emprego remoto e pelo país

Desde a sua criação, a empresa tem como objetivo atuar de forma sustentável e gerando impactos sociais positivos. Por trás de todo esse crescimento, a companhia conta com uma grande equipe de profissionais altamente qualificados e treinados para atuar em seus cargos.

Para dar continuidade ao sucesso de suas atividades, a Raízen está recrutando novas pessoas para se tornar um funcionário. As vagas, a seguir, são destinadas àquelas pessoas que desejam modificar e inovar o mercado de trabalho, atuando com muita paixão e dedicação. Confira.

Product Owner – Remoto e São Paulo;

Desenvolvedor de Android Sênior – Remoto e São Paulo;

Especialista Ciência de Dados – Remoto e São Paulo;

Desenvolvedor iOS Especialista – Remoto e São Paulo;

Gerente de Território (exclusivo para mulheres) – Remoto e Minas Gerais;

Especialista SSMA – Remoto e São Paulo;

Desenvolvedor Backend – Remoto e São Paulo;

Engenheiro de Processos – Remoto e Piracicaba;

Desenvolvedor QA Senior – Remoto e São Paulo;

Ciência de Dados – Remoto e São Paulo;

Analista de Soluções Pleno – Remoto e São Paulo.

Veja também: Vivo abre vagas de emprego para MULHERES; veja as áreas

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, é necessário acessar o site 123 empregos e seguir as instruções descritas para o encaminhamento do currículo para análise.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Cadastre-se pelo 123empregos e garanta sua contratação!