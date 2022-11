Randstad abre 74 empregos pelo país; veja os cargos

A Randstad é a líder global na entrega de soluções de RH. Essa companhia combina a paixão pelas pessoas com tecnologia, apoiando as empresas em todo o processo de recrutamento. Recentemente novas vagas de emprego foram divulgadas pela rede. Confira, a seguir.

Randstad abre 74 vagas de empregos pelo Brasil

A Randstad é uma empresa especializada em soluções de RH. Fundada em 1960, essa companhia marca presença em 38 países, fornecendo apoio em todo o processo de recrutamento.

Atualmente, a rede possui mais de 4 mil escritórios, somando mais de 38 mil colaboradores. Recentemente novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Confira, a seguir:

Propagandista Vendedor – Guarulhos / SP;

Propagandista Vendedor – São José do Rio Preto / SP;

Supervisão de Vendas e Execução – São Paulo;

Propagandista Vendedor – São Paulo / SP;

Assistente de Loja (Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;

Banco de Talentos / Técnico de Produção – Paraná;

Assistente de Loja – Rio Grande do Sul;

Coordenador de Franquia – Goiânia / GO;

Analista de Importação – Espírito Santo;

Estágio em Operações e Vendas – São Paulo;

Analista de Logística- Rio Grande do Sul;

Promotor de Vendas – Santa Catarina;

Executivo Regional de Vendas – Ceará;

Coordenador de Turno – Paraná.

Como se candidatar

Com mais de 38 mil colaboradores ao redor do mundo, a companhia divulgou novos processos seletivos para diferentes áreas de atuação. Acesse o site 123empregos e veja mais informações.

Mantenha-se atualizado diariamente com todas as informações sobre vagas de emprego divulgados semanalmente por grandes empresas.