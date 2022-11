Reações de Ivete durante estreia da Seleção Brasileira viraliza

Foto: Reprodução / Redes sociais

As reações de Ivete Sangalo e também do primogênito, Marcelo Cady, durante a estreia da Seleção Brasileira viralizaram nas redes sociais nesta sexta-feira (24). Em vídeos, é possível ver a cantora baiana em polvorosa após os gols de Richarlison.

“Golaço da porr. Porr* que gol lindo. Está aberta a temporada de gols bonitos”, disse ela acompanhada do filho e também de alguns familiares. Veja o vídeo abaixo:

Reações de Ivete Sangalo e filho durante estreia da Seleção Brasileira viralizam na web pic.twitter.com/pzp63KMa7X — iBahia (@iBahia) November 25, 2022

Richarlisson brilhou e levou a Seleção Brasileira a sua primeira vitória rumo ao hexa na Copa do Catar. Nesta tarde, o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, no Estádio de Lusail e assumiu momentaneamente o primeiro colocado do Grupo G. Apelidado de “pombo”, o atleta Tottenham anotou os dois gols da partida.

Notícia ruim

Neymar e o lateral-direito Danilo estão foram dos dois próximos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Os dois sofreram uma entorse no tornozelo no jogo contra a Sérvia e só voltarão a jogar em caso de classificação para as oitavas de final da Copa.

O atacante do PSG deixou a partida quando o resultado já estava 2×0 para o Brasil, aos 22 minutos. Após a lesão, ele ainda passou 11 minutos em campo.

Já Danilo conseguiu jogar até o final da partida. Em 2018, o jogador também precisou deixar o time titular por causa de uma lesão. O lateral-direito foi substituído por Fagner. Daniel Alves, que seria titular daquele time, havia sido cortado por lesão. Neste ano, ele é o substituto de Danilo.

O próximo jogo da seleção brasileira é contra a Suíça, na segunda-feira (28), às 13h, no horário de Brasília. O Brasil lidera o grupo G, com os mesmos três pontos dos suíços, mas vence nos gols marcados.

