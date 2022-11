realme anuncia lançamentos de smartphones no mercado brasileiro

A realme, marca chinesa de smartphones, anunciou o lançamento oficial de dois novos dispositivos no mercado brasileiro. O realme C33 é uma aposta da empresa para o segmento de entrada no Brasil, um aparelho que é equipado com exclusiva câmera de 50MP e design de flagship. O outro é o ealme C30s, aparelho que possui design ultrafino e grande bateria

LEIA MAIS: realme 9 chega com câmera principal de 108 MP

A nova aposta da realme para o segmento de entrada se destaca pelo visual contemporâneo e sofisticado. A traseira do realme C33 adota um processo de nível microscópico e tecnologia de litografia, responsável pelo padrão único de linhas que proporciona um efeito visual diferenciado quando observado sob diferentes ângulos. Além disso, o smartphone também conta com um composto arenoso que confere alto brilho ao seu visual, criando uma semelhança com a imagem da água em movimento.

Ao invés de utilizar plástico comum, o realme C33 foi desenvolvido a partir de materiais como PC e PMMA, que garantem, ao mesmo tempo, um efeito translúcido e alta durabilidade ao aparelho. A traseira em peça única é fixada na moldura em 90 graus, sem relevos para o módulo de câmeras. O design ultrafino, com apenas 8,3mm de espessura, garante ergonomia, leveza e conforto ao usuário.

Câmeras são o destaque do C33

O realme C33 oferece o melhor resultado em câmeras do segmento por meio de um inédito sensor de 50 MP de resolução. Recurso incomum em um smartphone de entrada, o componente também possui inteligência artificial e configurações próprias, como Modo Noturno, HDR, Intervalo de Tempo e Panorâmico, que proporcionam imagens nítidas e ricas em detalhes.

O realme C33 também conta com a tecnologia do algoritmo CHDR, que aprimora a qualidade de imagem. Em todas as ocasiões em que houver presença de luz no sentido contrário a câmera, o algoritmo ativará um modo específico que auxilia na obtenção de detalhes na área superexposta, processo que otimiza a supressão do efeito estourado.

Todos esses recursos são uma forma da empresa tentar destacar seu novo aparelho entre um mercado que é muito competitivo, de olho no consumidor que quer um dispositivo para tirar fotos sem investir muito.

O realme C33 possui tela de 6,5 polegadas com mini-drop, processador Unisoc T612, armazenamento UFS 2.2, grande bateria de 5000 mAh. Para completar, o dispositivo foi equipado com sensor biométrico lateral, 4 GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno e sistema operacional Android 12.

O realme C33 chegará ao Brasil no dia 8 de novembro, em três cores exclusivas: Aqua Blue, Sandy Gold e Night Sea.

Menor investimento, mas design de luxo

O realme C30s também busca aliar design e tecnologia de ponta em um dispositivo que não exija tanto investimento. Uma das principais novidades do realme C30s é o sensor biométrico lateral. Além disso, o novo dispositivo pode ser desbloqueado em apenas 0,58 segundos e conta com um conjunto robusto que garante a segurança das informações através de um método de desbloqueio superior. O algoritmo de reconhecimento de digitais do aparelho também foi aprimorado, garantindo uma maior precisão no processo.

O realme C30s pesa apenas 182 gramas, possui uma fina espessura de 8,5 mm e apresenta uma traseira com design micro texturizado antiderrapante, elementos que juntos conferem uma sensação tátil, sólida e confortável ao aparelho.

O smartphone também conta com memória RAM de 2 GB e 32 GB de armazenamento interno, tela de 6,5 polegadas com proporção frontal de tela de 88,7% e brilho máximo de 400 nits. O realme C30s ainda conta com uma câmera principal de 8 MP com IA e uma câmera de selfie de 5 MP.

O processador octa-core Unisoc SC9863A é responsável pelo desempenho ultrafluido do dispositivo e a grande bateria de 5000 mAh está aliada ao Modo de Ultra Economia de Energia, que proporciona ao usuário longos períodos de entretenimento.

Disponível em duas cores exclusivas (Stripe Blue e Stripe Black), o realme C30s chega ao Brasil em 8 de novembro, assim como o novo smartphone realme C33.