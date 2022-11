Rebeca Andrade leva medalha de bronze no solo

Foto: Divulgação

Rebeca Andrade se despediu do ‘Baile de Favela’ em grande estilo. A ginasta garantiu a medalha de bronze no solo pelo Mundial de Ginástica Artística, em Liverpool, na Inglaterra.

A britânica Jessica Gadirova levou para casa a medalha de ouro. A americana Jordan Chiles ficou com a prata. O bronze ficou dividido entre Rebeca e Jade Carey, ambas ginastas levaram a nota 13.733.

Vale destacar que esta é a segunda medalha da campeã olímpica em Tóquio. Rebeca garantiu um ouro inédico na atual edição do torneio na categoria de individual geral.

Arthur Nory também ficou com a medalha de bronze, mas na prova da barra fixa e nota de 14.466 .O ouro ficou com o norte-americano Brody Malone com 14.800. Já a prata ficou com Daiki Hashimoto, do Japão.

