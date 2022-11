Rebeca Andrade ostenta corpão durante passeio na praia

Foto: Reprodução/Instagram

Rebeca Andrade apareceu nas redes sociais para compartilhar alguns cliques durante passeio na praia. A ginasta ostentou o corpão e arrancou elogios dos seguidores.

Por meio de publicação no perfil do Instagram, Rebeca Andrade compartilhou caras e bocas, além de mostrar que está com o treino em dia ao mostrar as curvas.

“Torrei no sol de hoje”, escreveu na legenda da publicação. “Garota do Rio”, comentou em mais uma publicação onde mostrou a beleza natural.

Nos comentário não faltaram elogios para a atleta. “Aí é ouro até nas fotos, parabéns!”, escreveu um fã. “Olha que coisa mais linda e cheia de graça! Você!!!”, disse outro.

“A nossa ginasta de ouro, a melhor do mundo! O orgulho Nacional, Rebeca Andrade!!”, elogiou mais uma. “Perfeição que fala, né?”, comentou outro fã.

Veja os cliques:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.