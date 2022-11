Recenseador do IBGE é espancado e roubado em Salvador enquanto trabalhava

Foto: Reprodução

Um recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi espancado. Ele teve o celular e os documentos roubados no bairro de Mussurunga, em Salvador. O caso aconteceu na tarde de sábado (29).

A vítima, identificada como Luan Gabriel, tem 27 anos e de acordo com a mãe, foi abordado por dois homens que o colocaram dentro de um carro. Em entrevista para a TV Bahia, ela contou que os criminosos espancaram o homem e roubaram os pertences dele. Após o crime, Luan foi jogado no bairro de Cassange, em Salvador.

Ainda segundo a mãe do jovem, que não quis se identificar, o filho foi encaminhado para uma unidade de saúde, no bairro de Brotas, em Salvador. Uma denúncia foi registrada 1° delegacia dos Barris.

No dia do crime, a mãe de Luan estranhou o atraso do filho. Ela acinonou a família na tentativa de encontrá-lo, quando ele foi localizado na casa da irmã com machucados e o rosto desfigurado.

“Meu filho estava muito machucado, desfigurado. Estava todo arrebentado. Eles [criminosos] falavam direto: “Quanto mais você falar, mais vai apanhar”, relatou.

A mulher também falou sobre o descaso por parte do IBGE em relação ao crime. Ela procurou as unidades do órgão nos bairros de Nazaré e Itapuã, mas foi informada de que a instituição não poderia ajudar Luan.

“Meu filho precisa de um atendimento psicológico, um atendimento médico. Meu filho precisa viver!”, desabafou.

Em nota, a Superintendência Estadual do IBGE na Bahia informou que repudia a ação criminoso. Ainda de acordo com o comunicado, o órgão foi informado do caso no domingo (20), um dia após o acontecimento, por meio da polícia.

De acordo com o g1 Bahia, na Bahia, o superintendente do órgão, André Urpia, disse que recebeu Luan e a mãe pessoalmente na segunda-feira (31). Segundo ele, foi informado que foi oferecido o suporte possível e previsto no regime legal de contratação dos recenseadores.

A Polícia Civil informou que o posto policial do aeroporto registrou o crime. Diligências serão feitas para identificar os suspeitos.

