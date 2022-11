Gustavo Lopes destaca vitórias ambientais obtidas em Alagoas

Em evento com participação do senador da República eleito, Renan Filho, e ministros do Supremo Tribunal Federal entre outras autoridades, Gustavo Lopes, que é o diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas e membro do Conselho de Administração na Desenvolve, participou do Fórum dos Investimentos em Infraestrutura que aconteceu de 16 a 18 de novembro, em Lisboa, capital de Portugal.

Lopes, que nos dias anteriores esteve representando o Governo de Alagoas na 27ª conferência do clima da ONU, no Egito, participou do 11º painel do fórum, que teve como tema “Amazônia e Brasil como Potência Verde”.

Durante os debates, que teve a coordenadora de Cultura e Sustentabilidade da FGV Conhecimento, Silvia Finguerut, como moderadora, Gustavo Lopes, contribuiu de forma significativa com a questão proposta, ao abordar, entre outros aspectos, como o Brasil deverá recuperar protagonismo no cenário mundial na defesa do aproveitamento sustentável e equilibrado do meio ambiente, aproveitando oportunidades para desenvolver a Amazônia, preservando o bioma e os povos indígenas, bem como gerando renda à população.

Participaram ainda desse painel, o CEO da Future Carbon Group, Fabio Galindo; o deputado Federal do Amazonas (eleito), vereador da Câmara Municipal de Manaus e presidente da Juventude do Podemos no Amazonas, Amom Mandel; e o Conselheiro do Tribuntal de Contas do Estado do Amazonas e Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (2010-2011) e do Comitê Técnico de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Instituto Rui Barbosa, Júlio Assis Corrêa Pinheiro.

“No nosso estado conseguimos avançar bastante na questão ambiental nos últimos anos. Entre muitas ações realizadas por nós destaco as concessões para resolver a questão do saneamento básico e da água em cerca de 80% dos municípios alagoanos e também o encerramento dos lixões, fomentando o que preconizava o plano nacional e estadual dos resíduos sólidos. Com o fim dos lixões, trabalhamos empresas para abrirem aterros sanitários para que o lixo tenha uma destinação correta, sem impacto ao meio-ambiente”, explicou Gustavo Lopes.

“Outro dado importante, que só comprova o nosso compromisso com esta causa, é quanto ao desmatamento. Alagoas tem 14% do seu território em Mata Atlântica e já estamos há alguns anos com desmatamento zero, o que nos deixa muito satisfeitos em conseguir avançar com esses números. Criamos também, recentemente, uma Área de Proteção Ambiental muito grande, que passa por oito municípios, garantido uma proteção maior a esse bioma”, acrescentou.

Ao encerrar sua participação no evento, Gustavo Lopes destacou ainda que Alagoas está pronta para contribuir com a questão ambiental no Brasil, mostrando os exemplos de tudo que deu certo no estado e pode servir como base para implantação em outras regiões do país.

“Em Alagoas a gente avançou muito nessa questão ambiental, no que pode ser feito para alcançar diretamente a população. Esse debate que eu acompanhei na COP e aqui, que entra mais nos detalhes do crédito de carbono, na situação de como fazer o meio-ambiente gerar recurso, de como manter a temperatura no formato desejado, faz com que Alagoas se prepare para entrar nessa pauta também”, finalizou.