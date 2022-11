Rede Bahia estreia programa multiplataforma sobre esporte

Foto: Divulgação

Vai começar o maior baba do mundo! E tem novidade chegando para você acompanhar de perto todos as resenhas sobre o mundial, em todos os canais da Rede Bahia.

Segue o Baba – Edição Especial. O podcast queridinho do GE Bahia se expandiu e, agora, chega até você na Bahia FM, no YouTube, no GE.globo, no iBahia e nas plataformas digitais.

Com muita resenha, entrevistas, comportamento e curiosidades, você acompanhará os melhores conteúdos sobre o que envolve o torneio de futebol mais importante do mundo. E tudo isso com uma boa dose de baianidade e interatividade.

A estreia é no dia 21 de novembro. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12h às 12h30, na Bahia FM, ao comando de Michely Santana e Danilo Ribeiro. E você acompanha também no canal do Segue o Baba no youtube.

Para mais informações acesse o site do Segue o Baba.

