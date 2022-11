rede de fast-food tem hambúrguer e batata por 1 centavo

Foto ilustrativa / Foto: Canva

Com a Black Friday se aproximando, empresas começam a lançar os planos de ofertas para o consumidor e não foi diferente com o McDonald’s, que já está com promoção especial.

A rede de fast-food adiantou ofertas da temporada de descontos e iniciou na segunda-feira (14) a “McFriday”, com hambúrguer e batata frita por um centavo.

A promoção segue até o dia 18 de novembro e acontece entre 14h e 17:59h, por meio do aplicativo do iFood e com quantidade limitada de lanches.

Outras ofertas da rede contam com cupons promocionais, válidos entre os dias 14 e 20 de novembro, com ofertas de combo a partir de R$16,90.

Além disso, no aplicativo do próprio McDonald’s será possível resgatar um cheeseburguer e refrigerante sem açúcar gratuitamente para quem baixar o aplicativo pela primeira vez.

A Black Friday acontece no dia 25 de novembro e contará com descontos dos mais variados tipos na rede de varejo, tanto em estabelecimentos físicos quanto virtuais.

