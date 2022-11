Rede D’Or abre mais de 400 empregos pelo país

A Rede D’or, fundada em 1977 no Rio de Janeiro, é uma rede integrada que trabalha na área de saúde e cuidado dos brasileiros. Desde a inauguração, a companhia expandiu seus serviços, e hoje marca presença em mais estados.

Rede D’or abre mais de 400 vagas de empregos no Brasil

A Rede D’or é uma companhia especializada em soluções de saúde e cuidados. Fundada em 1977, no Rio de Janeiro, a rede expandiu seus serviços e hoje marca presença em mais estados brasileiros.

Através do atendimento humanizado, os funcionários são qualificados para entregar os melhores serviços aos pacientes. Caso tenha qualidade técnica e queira ajudar na área de saúde, essa é sua oportunidade. Confira, a seguir:

Aux. de Administração – São Paulo / SP;

Téc. de Enfermagem – Salvador / BA;

Assistente Administrativo – São Luís / MA;

Copeiro – São Paulo / SP;

Recepcionista – São Paulo / SP;

Enfermeiro Auditor – São Paulo / SP;

Ajudante de Cozinha – São Paulo / SP;

Téc. de Enfermagem – Rio de Janeiro;

Aux. de Higienização – Brasília / DF;

Assistente de Administração – São Paulo / SP;

Médico do Trabalho – Rio de Janeiro;

Analista de Laboratório – São Paulo;

Enfermeiro (a) – Paraná;

Aux. de Coleta – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

O processo seletivo para as vagas de empregos abertas segue disponível na internet. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre como se candidatar.

