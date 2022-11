Rede UCI Cinemas exibe clássicos com preços especiais

Foto: Divulgação

Para celebrar o aniversário de 25 anos de operações no Brasil, a Rede UCI Cinemas promove uma ação especial com ingressos promocionais durante toda segunda-feira (7). Na prática, os amantes da 7ª arte pagarão R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia) nas sessões 2D e 3D, nas salas comuns e também na IMAX e XPLUS.

Os clientes UCI Unique, programa de benefícios da rede, pagam meia entrada em todas as sessões. Além disso, a rede disponibiliza superproduções de sucesso, como Top Gun: Ases Indomáveis (1986), Crepúsculo (2008) e a versão estendida de O Senhor do Anéis: As Duas Torres (2002)

UCI DAY

Quando? Segunda (7)

Segunda (7) Onde? UCI Orient Shopping da Bahia, UCI Orient Shopping Barra e UCI Orient Shopping Paralela

UCI Orient Shopping da Bahia, UCI Orient Shopping Barra e UCI Orient Shopping Paralela Ingressos? R$ 15 / R$ 7,50

