Investir na redução de ansiedade na rotina de estudos pode ajudar o estudante a adquirir um dia a dia que priorize o seu bem-estar e a sua saúde mental. Afinal, a sobrecarga de tarefas, muitas vezes, pode ocasionar problemas emocionais que prejudicam o desempenho do indivíduo e até mesmo impactam a sua vida para além dos estudos.

Por isso, trouxemos recomendações que, por mais que sejam simples, podem fazer grandes diferenças. Vamos lá!

Dicas de redução de ansiedade na rotina de estudos

A redução de ansiedade na rotina de estudos exige uma organização da rotina e um respeito para com as próprias emoções. Isso porque não existe fórmula mágica para acabar com a ansiedade, e devemos entender que ela faz parte da vida do ser humano.

Quando percebemos que a ansiedade, em uma medida saudável, tem papel fundamental em nossas vidas, podemos reduzir aquele desejo de querer apagá-la a qualquer custo. Afinal, esse desejo pode, ainda, aumentar a ansiedade, ironicamente.

Portanto, compreenda que a ansiedade faz parte da vida do ser humano e que apenas podemos implementar algumas mudanças que a deixam menos intensa.

A seguir, descrevemos algumas dessas ações, mas, em casos de crises ansiosas muito fortes, busque ajuda profissional, ok? Vamos adiante:

1. Cuidado com o excesso de atividades

Às vezes, a redução de ansiedade na rotina de estudos pode ser iniciada com a redução das atividades. Isso mesmo!

Sabemos que nem sempre temos o tempo que gostaríamos para concluir as nossas tarefas diárias, mas, quando elas passam dos limites, fique atento.

Procure dividir as tarefas em etapas, para não deixar a sua agenda completamente carregada. Também evite a procrastinação, pois ela pode contribuir para que tudo se acumule e se transforme em uma sobrecarga mais tarde.

2. Priorize momentos de descanso e de lazer

Os momentos de descanso e de lazer também pode ajudar na redução de ansiedade na rotina de estudos.

Isso porque as atividades de lazer, como os hobbies, reduzem o estresse e a ansiedade naturalmente, além de promoverem sensações de prazer e de bem-estar.

3. Entenda que não existe perfeição

Pare de se cobrar tanto no dia a dia de estudos. Você não precisa ser “perfeito” para ser um bom aluno. Aceite os seus limites e não fique se sobrecarregando só para tentar entregar o trabalho mais impecável do mundo.

4. Traga os pensamentos para o aqui e agora

Quando você estiver muito ansioso com relação a uma prova, por exemplo, tente trazer os seus pensamentos para o aqui e agora. Analise o que você está fazendo neste exato momento, observe o ambiente, converse com um amigo, coma algo que você gosta (e que seja saudável), enfim…

Trazer os pensamentos para o presente pode reduzir aquele comportamento de ficar imaginando o que pode acontecer no futuro. Afinal, a nossa imaginação pode ser muito fértil às vezes, o que faz com que pensemos em coisas cada vez mais catastróficas.

Portanto, cuidado com os pensamentos antecipatórios e busque focar mais no aqui e agora.