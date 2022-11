A redução de ansiedade na rotina de trabalho pode ajudar a elevar a concentração e o bem-estar do colaborador. Afinal, quando os níveis de ansiedade são muito elevados, o indivíduo pode se ver diante de uma rotina que rouba a sua qualidade de vida, impactando, inclusive, nos seus rendimentos.

Por isso, convidamos você para refletir com a gente sobre algumas alternativas que podem ser colocadas em prática na hora de reduzir a ansiedade no dia a dia. Vamos juntos pensar nessas possibilidades? Acompanhe-nos.

Dicas para atingir a redução de ansiedade na rotina de trabalho

A redução de ansiedade na rotina de trabalho pode ser atingida de diferentes maneiras. No entanto, sempre recomendamos que você pratique o autoconhecimento e descubra quais ferramentas e ações podem ajudá-lo no dia a dia.

Isso porque, em se tratando de saúde mental, não existe receita de bolo. Existem recomendações válidas, sim, mas elas não podem ser consideradas infalíveis para todas as pessoas.

Desse modo, analise as nossas dicas abaixo e considere avaliar quais delas realmente podem contribuir para a sua rotina. Assim você seleciona o que é melhor para você e poderá investir na redução de ansiedade na rotina de trabalho. Vamos adiante!

1. Foco no aqui e agora

Focar no presente é uma forma de implementar a redução de ansiedade na rotina de trabalho. Isso porque, de fato, a ansiedade diz respeito a um medo do futuro, uma antecipação do que pode acontecer de errado.

Portanto, buscar trazer o foco para o presente, observando o ambiente, dando atenção à tarefa que está sendo executada neste exato momento, entre outras medidas, pode ajudar a diminuir o quadro ansioso.

2. Dividir atividades em etapas

Muitas tarefas, no dia a dia de trabalho, podem parecer “assustadoras” devido ao tamanho que possuem. Sendo assim, é válido pensar em dividi-las em partes menores, para não sobrecarregar.

Afinal, assim você não precisará ficar antecipando o sofrimento dizendo que “é muita coisa para fazer”, mas, sim, poderá focar em um passo de cada vez, dando atenção ao presente, como comentamos acima.

Por conta disso, sugerimos que você comece a dividir as suas tarefas de uma forma mais assertiva e organizada, colocando em prática um passo de cada vez.

3. Momentos de pausa e descanso

Nós não somos uma máquina com uma energia sustentada por um fio ligado à tomada. Portanto, nossa energia se esgota depois de um tempo.

Isso significa que os momentos de pausa e de descanso são indispensáveis quando pensamos na redução de ansiedade na rotina de trabalho.

Dar uma pausa ajuda a resgatar as energias, permite que relaxemos um pouco e nos ajuda, inclusive, a ter mais clareza, depois, para tomar determinadas decisões importantes.

Por isso, não fique forçando a situação tentando ser a pessoa mais produtiva do mundo, ao negligenciar a necessidade do descanso. Isso apenas irá sabotar a sua saúde e os seus resultados.

Afinal, à medida que o tempo passa, o cansaço excessivo atrapalha o rendimento, o que causa um efeito rebote: você trabalha muito achando que isso é ser produtivo quando, na verdade, as pausas é que poderiam elevar os seus resultados.

Pense nisso na hora de implementar medidas de redução de ansiedade na rotina de trabalho!