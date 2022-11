Regina Casé, a Zoé de ‘Todas as Flores’, testa positivo para Covid

Foto: Reprodução/Globoplay

Regina Casé, a vilã Zoé de “Todas as Flores”, é mais um nome do elenco da novela do Globoplay a testar positivo para Covid-19.

A notícia foi dada por meio das redes sociais da atriz na quinta-feira (17), quando ela publicou um story no perfil do Instagram onde mostrava estar em um hospital.

“Covid, espero que já no finalzinho. Fui só fazer exame e saí com mais pulseiras que a Carmem Miranda”, escreveu na legenda da publicação.

Regina Casé é a quarta atriz que testa positivo para a doença, antes dela Fábio Assunção, intérprete de Humberto, havia sido afastado por conta do vírus.

Foto: Reprodução/Instagram

Nicolas Prattes e Leonardo Lima Carvalho, intérpretes de Diego e Celinho também testaram positivo para Covid-19 e precisaram se afastar das gravações da trama.

As recentes baixas já começam a preocupar a emissora, já que a variante BQ.1 foi a responsável pelo aumento do número de casos em regiões como Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, todos os atores que possuem cenas de contato físico, como beijos, precisam passar por teste de Covid-19.

