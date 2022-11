Relembre os principais memes da última Copa do Mundo

Foto: Reprodução

Daqui a cinco dias, começará uma nova edição da Copa do Mundo. Quatro anos depois da França ser campeã mundial na Rússia, as principais seleções do mundo se enfrentam no Catar em busca do título máximo do futebol. E além dos grandes jogos, craques, golaços, uma coisa é certa quando se fala de Copa: os memes.

Para entrar no clima do Mundial do Catar, relembramos os principais memes de 2018. Vamos começar pelos memes das quedas de Neymar. O atacante brasileiro apanhou em campo, mas também nas redes sociais. O jeito teatral de Neymar ao sofrer faltas, fizeram com que as poses dele virassem lembranças divertidas.

Um russo fez sucesso entre os brasileiros durante aquela Copa. O russo Yuri Torsky virou meme por sua figura misteriosa e foi apelidado de “sinistro” e “feiticeiro”. Quando viu o sucesso o torcedor russo entrou na brincadeira e se sentiu homenageado pela torcida.

O mascote da seleção brasileira também rendeu diversos memes. Os torcedores não deixaram de comentar a feição do mascote que aparentava estar chateado com alguma coisa, apelidando-o de “Canarinho Pistola”.

Antes do Brasil enfrentar a Bélgica nas quartas de final de 2018, muitos internautas lembrando do 7 a 1 contra a Alemanha. O motivo? A bandeira dos dois países é muito parecida e as cores são as mesmas.

