Relembre os sucessos de Erasmo Carlos

Foto: Reprodução / Redes sociais

Um dos pioneiros do rock no Brasil, Erasmo Carlos deixou uma vasta obra que irá perpetuar por gerações em todo o país. Juntamente com Roberto Carlos e Wanderléia, o eterno ‘Tremendão’, apelido que inclusive se tornou título do seu terceiro álbum, dominou as paradas de sucesso no Brasil nos anos 60. Período em que nascia a Jovem Guarda. O cantor morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos. Relembre alguns dos sucessos abaixo:

“Mesmo que Seja Eu”

“Gatinha Manhosa”

“Minha Superstar”

“Mais Um na Multidão”

“Coqueiro Verde”

“Eu Sou Terrível”

“Fama de Mau”

“É Preciso Saber Viver”

“Festa de Arromba”

Quadro de saúde delicado

O artista voltou a ser internado na segunda-feira (21), em estado delicado no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com informações da TV Globo, ele chegou a ser entubado.

Ele deu entrada unidade em outubro e o estado de saúde dele preocupava os médicos. Em 2021, Erasmo ficou mais de uma semana internado com Covid-19. Na época, o Tremendão já havia tomado a vacina contra a doença e a internação foi uma medida de precaução.

A causa da morte de Erasmo Carlos ainda não foi divulgado pela família do cantor que marcou a época da jovem guarda.

