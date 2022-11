Renata Lo Prete viraliza após sambar no ‘Altas Horas’: ‘Clima de Copa’

Foto: Reprodução/TV Globo

Âncora do Jornal da Globo, Renata Lo Prete mostrou um lado escondido do público do noticiário na noite do sábado (26). A jornalista foi uma das convidadas do programa “Altas Horas”, comandado por Serginho Groisman.

Na atração, Renata apareceu se jogando no samba com Angélica durante uma apresentação de Thiaguinho. O momento viralizou nas redes sociais e virou assunto no Twitter.

“Quando o Jornal da Globo vem antes da meia-noite”, brincou um internauta. “É o clima da Copa”, escreveu outra conta. “Essa mulher arrasa”, disse mais um. “Renata é fofa demais”, disse mais um internauta.

Na atração, a jornalista falou sobre a relação com William Bonner durante a cobertura as eleições e brincou ao relembrar a latinha aberta pelo âncora que viralizou na web.

“Eu já tinha aberto duas latinhas e não tinha acontecido nada. Essa é uma das vantagens de não ser o Bonner”, brincou Renata Lo Prete na atração. Veja o vídeo:

