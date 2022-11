Renovação de matrícula na rede estadual começa na segunda (21)

Foto: Divulgação/SEC

Começa na segunda-feira (21), a renovação de matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023. Os estudantes poderão realizar o processo até o dia 2 de dezembro, segundo informação da Secretaria de Educação da Bahia (SEC).

Para realizar a renovação, o processo deve ser realizado na própria unidade escolar em que o estudante vai concluir o ano letivo de 2022. Renovar a matrícula, na mesma escola e dentro do prazo estabelecido está garantido aos estudantes regularmente matriculados desde que haja o ano/série subsequente.

Os estudante devem apresentar no ato da matrícula o comprovante de residência atualizado. Cabe à unidade atualizar os dados, com o preenchimento de todos os campos do cadastro no Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC).

A lista de estudantes para a renovação da matrícula na mesma unidade escolar precisa ser assinada pelo estudante maior de 16 anos ou responsável legal.

Já os alunos que desejam mudar de turno, a matrícula fica condicionada à existência de vaga no turno pretendido. Para quem não deseja renovar a matrícula no prazo preestabelecido, a solicitação de uma nova vaga só poderá ser feita em janeiro de 2023, segundo calendário a ser divulgado pela SEC.

