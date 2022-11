Repetição espaçada: veja como usar essa técnica de estudo

Um dos maiores desafios dos estudantes que estão em fase de preparação para concursos ou vestibulares é relembrar ou fixar assuntos que já foram estudados. Muitos certames contam com uma relação enorme de assuntos com termos, conceitos e fórmulas que precisam ser memorizados, o que pode sobrecarregar o estudante.

Por isso, é necessário conhecer e aplicar métodos de estudo para otimizar o estudo e a fixação dos conteúdos. Um dos métodos mais eficazes, conhecido como repetição espaçada, se baseia nos estudos de Ebbinghaus sobre a curva do esquecimento.

Esse método parte da premissa que um conteúdo precisa ser revisado com uma certa frequência para que as informações não sejam esquecidas pelo nosso cérebro. Nesse sentido, além de se dedicar a estudar o conteúdo com profundidade e compreendê-lo, é necessário realizar revisões de tempos em tempos para que o cérebro memorize essas informações.

De acordo com os estudos sobre memorização, após algum tempo, o cérebro deleta certas informações estudadas. Assim, aos poucos, o estudante vai esquecendo os assuntos. A forma ideal de fixar os tópicos estudados é revisá-los quando o cérebro estiver prestes a esquecê-los. Nisso consiste o método da repetição espaçada.

Como usar a repetição espaçada?

Inserir o método de repetição espaçada na rotina de estudos é muito simples. Após estudar um assunto, é necessário agendar algumas revisões do conteúdo.

A primeira revisão deverá ser feita após 24h, dentro do primeiro ciclo de esquecimento do cérebro. Após essa primeira revisão, o ideal é retornar ao assunto, ler os resumos etc, em 7 dias. Posteriormente, é recomendada uma revisão no final de 30 dias e assim por diante.

Caso o estudante perceba que o prazo de 30 dias é muito grande e que já houve uma perda considerável de memória sobre o assunto em questão, é possível reduzir esse tempo e realizar revisões mais frequentes. Cada estudante pode agendar as revisões de tempos em tempos de acordo com a sua necessidade de aprendizado.

Para fazer a repetição espaçada, é possível usar ferramentas diferentes de revisão da sua preferência. Nesse sentido, flash cards, resumos, mapas mentais e simulados sobre os conteúdos são ótimas opções.

Com essas revisões recorrentes o estudante insere na rotina o método de repetição espaça e, desse modo, terá maior facilidade para lembrar de conteúdos estudados mesmo após meses.

