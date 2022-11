Repórter da Globo empurra torcedor durante entrada ao vivo

O repórter Eric Faria se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na manhã desta sexta-feira (18) por uma situação improvável.

O representante da Globo no Catar para a Copa do Mundo 2022, não esperava que seu conflito com um torcedor fosse ao ar. Na ocasião, o profissional se preparava para entrar ao vivo no Bom Dia Brasil quando levou uma trombada de um torcedor.

Irritado com a situação, Eric, que entraria para falar sobre a proibição do consumo de cerveja, revidou a trombada com um empurrão. A cena chegou a assustar a apresentadora Ana Luíza Guimarães, que interferiu de longe perguntando se o repórter estava bem.

“Oi, Ana, bom dia para você e para todo mundo. Eu estou em um lugar muito cheio aqui. Acho que o rapaz estava distraído ali e me deu um esbarrão”, disse o jornalista.

Justificativa

Em uma outra entrada ao vivo, desta vez no Redação SporTV, Eric explicou o ocorrido e disse não ter tido a melhor reação.

“Obviamente que a imagem já viralizou. Eu estava de costas, preparado para fazer minha participação no Bom Dia Brasil e levei um baita esbarrão de um torcedor, que realmente estava distraído. Eu acabei empurrando o torcedor, não sabia nem se estava ao vivo ou não. Tomei um empurrão e a minha reação foi empurrar também. Obviamente não é a melhor das reações.”

O jornalista ainda afirmou que tentou pedir desculpas, mas o torcedor já estava longe. “Acabei tirando esse torcedor de perto de mim de um jeito mau educado. Tentei até pedir desculpas para o torcedor, mas ele saiu e eu nem o vi mais. Eu sei que já está na internet viralizando e eu acho legal esclarecer. Não teve maldade da parte dele e nem da minha. Tomara que ele aceite as minhas desculpas se eu encontrar ele por aqui”.

