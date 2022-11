Repórter de afiliada da Globo passa mal e desmaia ao vivo

Foto: Reprodução/ TV Tribuna

A repórter Vanessa Medeiros, da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos, desmaiou ao vivo durante uma cobertura para o ‘Jornal da Tribuna’, na última quarta-feira (2).

O susto, tanto para a profissional, quando para o público, foi transmitido durante uma matéria sobre um tiroteio no morro do José Menino, na cidade costeira.

Na ocasião, Vanessa estava em frente a uma delegacia, quando informou ao âncora da atração que estava com um mal estar, causado por uma queda de pressão e logo em seguida desmaiou.

🚨AGORA: Repórter da TV Globo desmaia ao vivo durante reportagem. pic.twitter.com/6YpsjkrbEb — CHOQUEI (@choquei) November 3, 2022

A jornalista foi socorrida pelo repórter cinematográfico Fernando Skillo, que garantiu que a colega já havia recebido auxílio. Em nota, a emissora também afirmou que Vanessa estava bem.

“Ela está bem. Se restabeleceu. Estou levando a Vanessa até a Unimed para ver como está a pressão. Ela não chegou a cair no chão. Quando a informação ‘fugiu’ da cabeça dela, não fiz nada, mas quando ela colocou a mão no rosto, eu ‘sai’ do lado da câmera e a segurei próxima a parede. Chegou a desmaiar, mas já voltou”, disse Skillo.

