Representante de Roraima é eleita Miss Brasil Gay versão Bahia

Foto: Genilson Coutinho

A representante do estado de Roraima foi a grande vencedora do concurso Miss Brasil Gay versão Bahia 2022. O evento foi realizado na noite da segunda-feira (14), no Teatro Jorge Amado, no bairro da Pituba, em Salvador. Durante a premiação, a cantora baiana Daniela Mercury foi homenageada. Confira o vídeo abaixo

O evento chegou à 28ª edição. Ao todo, 19 candidatas disputaram o título no palco do teatro, até que Gabrielle Ferreira foi anunciada como ganhadora. Ela recebeu a coroa de Pietra Morato, que venceu em 2021.

Foto: Genilson Coutinho

Em segundo lugar, ficou a Miss Ceará, seguida da Miss Paraíba, que levou o terceiro. A representante da Bahia ocupou a quarta posição.

A homenagem para Daniela aconteceu antes do resultado. Referência na luta da comunidade LGBTQIAPN+, a cantora recebeu o título de Musa do Brasil.

O reconhecimento foi oferecido por Bagagerie Spielberg, que apresentou o evento. A honraria já se tornou uma tradição no concurso de beleza gay que é considerado o mais antigo da Bahia. O público que lotou o teatro vibrou com a homenagem. Emocionada, Daniela agradeceu.

Foto: Genilson Coutinho

