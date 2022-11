República do Reggae reúne atrações internacionais em Salvador

Foto: Divulgação

O Wet Salvador será palco, no dia 19 de novembro, do maior festival de reggae da América Latina. Nesta edição, o República do Reggae conta com uma super grade, recheada com os maiores nomes do cenário atual do estilo musical.

Entre as atrações previstas, está a banda jamaicana The Itals – grupo de reggae tradicional e que foi fundado em 1976. Seus integrantes, Alvin “Keith” Porter, Lloyd Ricketts e Ronnie Davis trarão toda a sua energia e os seus hits para um show mais do que especial para o público baiano.

No repertório, canções como “In As Dis A Time”, “Brutal”, “Dance A Yard”, além de muitos outros sucessos que embalam a carreira do grupo jamaicano há mais de 40 anos.

Além da banda, o festival terá apresentações de Ponto de Equilíbio, Edson Gomes e do cantor jamaicano Duane Stephenson, que é um fenômeno do gênero roots reggae. Entre suas canções, estão sucessos como “August Town”, “Fool for You”, “Ghetto Pain”, e “Black God”.

Pensando na galera que vai curtir, o evento trouxe ainda itens exclusivos para os amantes do reggae. Quem for comprar os ingressos nas lojas físicas, terá a oportunidade de comprar copos personalizados, camisas com a temática da festa (disponíveis em dois modelos diferentes), além do cordão para segurar o copo e poder aproveitar a noite toda sem perder ele.

Os ingressos estão disponíveis na loja do Pida Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site Bora Tickets.

República do Reggae

Quando? 19 de novembro, às 20h

Onde? Wet Salvador (Paralela)

Atrações? Ponto de Equilíbrio | Edy Vox | The Itals | Nengo Vieira | Dezarie | Edson Gomes | Israel Vibration | Duane Sthepheson | Nkulee Dube

Ingressos? Pista e Lounge (R$ 80 a R$ 140) / Vendas: Na loja do Pida Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Piedade, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.