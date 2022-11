Resiliência é uma das habilidades mais requisitadas no mercado

Foto: Reprodução

Não dá pra achar que a nossa carreira ou o cargo que ocupamos ou as funções que desempenhamos vai ser sempre um mar de rosas. Sempre haverá momentos de tempestades e precisamos saber lidar com eles.

Ser resiliente é ter a capacidade de dar a volta por cima, de não se dobrar frente às dificuldades e ficar reclamando ou apontando culpado. A caracteristica principal de quem tem essa habilidade é saber lidar com as adversidades seja num cenário profissional ou social.

E numa entrevista de trabalho, como um recrutador percebe se você é resiliente? Através das suas respostas. Os desafios impostos pelo mercado ou aqueles que você mesmo(a) busca vão dizer muito ao seu respeito. Mesmo quando você já está ocupando um cargo numa empresa, os profissionais que têm poder decisório prestam muita atenção em como você lida com momentos de crise e como você se adapta a novos cenários.

É importante destacar que resiliência é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Pensar que é impossível se superar, só vai alimentar a sua estagnação. Então imagine o quanto é importante ser resiliente aos olhos do mercado de trabalho. As empresas, cada vez mais, querem saber sobre os seus desafios profissionais e como você lida com eles.

Aqui vão 4 dicas para desenvovler e fortalecer a resiliência no campo profissional:

Encare os desafios lidando com responsabilidade e compromisso. Você vai descobrir novas característica profissionais que até mesmo você desconhecia.

Fortaleça a sua autoconfiança celebrando cada meta cumprida.

Encare tanto o fracasso quanto o sucesso como um processo de aprendizagem.

Identifique suas características e habilidades lhe dão impulso para você dar a volta por cima.

É importante, também, você saber quais as suas limitações para não se assoberbar de trabalho. Aí vai ser um tiro no pé. Você pode acabar se culpando por não dá conta da demanda ou acabar procurando por um culpado.

Então esteja sempre em contato com atividades que te inspiram e fortalecem as suas ações. Identificar posturas resilientes na sua vida pessoal é uma excelente alavanca para criar soluções na esfera profissional

