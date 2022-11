Restaurante lança refil de chopp e aperitivos à vontade

Foto: Divulgação

Durante a Copa do Mundo, o Outback Steakhouse, com unidades no Shopping da Bahia e Shopping Barra, oferecerá aos clientes a opção de refil de chopp e aperitivos à vontade por um período de até 3 horas, por R$ 89,90 por pessoa.

A ação é válida todos os dias da semana, das 11h às 20h, de 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022, período da Copa, em todos os restaurantes Outback do Brasil.

Os aperitivos oferecidos são: Kookaburra Wings, Billy Ribs, Fritas com bacon e molho Cheddar Ranch, Nachos com molho Cheddar Ranch e Bloom Petals.

Para quem optar por bebidas não alcoólicas, o Guaraná Antarctica traz os aperitivos do Outback à vontade acompanhados do famoso refil de Guaraná Antarctica por R$ 79,90 por pessoa. E quem escolher essa opção, tem a chance de ganhar uma miniatura do icônico Canarinho. A ação é válida apenas nos restaurantes – não é válida no delivery – e acontece enquanto durarem os estoques de brindes.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.