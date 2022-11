Confira o resultado Dupla Sena 2440, sorteio a ser realizado hoje, nesse Sábado,dia 05/11/2022 , a partir de 20:00h, (horário de Brasília), no “Espaço de Loterias da Caixa”, Av. Paulista, 750 , São Paulo/SP, sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

— MidasSorte, as apostas por esporte e lazer!!! Resultado Dupla Sena 2440 Primeiro Sorteio Dezenas em ordem crescente Resultado Dupla Sena 2440 Segundo Sorteio Dezenas em ordem crescente ………! Prêmio Estimado para Resultado Dupla Sena 2440 .SÁBADO 05/11/2022 Prêmio Estimado: R$ 2.000.000,00 !!!

O resultado Dupla Sena 2440 é postado no momento do sorteio no “Espaço Caixa Loterias”, na cidade de São Paulo/SP! .

Distribuição das Premiações

….lançamento feito tão logo a Caixa a divulgue oficialmente!!!

Premiações – 1° Sorteio Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio (R$) Sena …. ………. Quina …. ………. Quadra …. ………. Terno …. ……….

Premiações – 2° Sorteio Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio (R$) Sena …. ………. Quina …. ………. Quadra …. ………. Terno …. ……….

Valor acumulado para DUPLA SENA DE PÁSCOA -2023 -> R$ 12.443.452,94

Cidades onde foram registradas as apostas ganhadoras no resultado Dupla Sena 2440 – Midassorte:

1º Sorteio ==> ……

2º Sorteio ==> …….

Palpite do Midas – resultado DUPLA SENA 2440

Nosso Palpite FIXO(subjetivo) :

09; 13; 23; 30; 42; 44..=> Acertos: 1ºS: …… === 2ºS: …...

=> Mudaremos após conseguirmos 03 acertos.

OBSERVAÇÃO: “Nossa Dica – Midassorte”… o cartão de 50 dezenas da Dupla Sena é constituído de 10 Colunas Verticais e 05 Linhas Horizontais ….para fazer o seu jogo, escolha entre os Números que estiverem em 05 colunas e 04 Linhas, assim estará escolhendo em 20 Dezenas..(.estará desconsiderando 05 colunas e 01 Linha)..

Informações Relevantes da Caixa Econômica Federal sobre o resultado Dupla Sena 2440 e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais.

A Dupla Sena é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal.

Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal,assim que publicados.

É sempre importante e necessário verificar a premiação de sua aposta no resultado Dupla Sena 2440 em um Terminal lotérico.

===

Editor Responsável: José Raimundo Vieira.