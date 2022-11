Resultado Mega Sena 2541 – Terça – 22/11/2022

Resultado Mega Sena 2541. Confira o Resultado Mega Sena 2541, a ser realizado hoje, nessa Terça-feira, dia 22/11/2022 a partir das 20:00h (horário de Brasília) no “Espaço da Sorte de Loterias da Caixa”, Av. Paulista, 750, São Paulo/SP, sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

O MidasSorte acompanha em tempo real os sorteios das loterias da Caixa e divulga aqui para você, em primeira mão, o resultado Mega Sena 2541, acompanhamos e publicamos resultado..

Mega Sena 2541

DEZENAS EM ORDEM DE SORTEIO

DEZENAS EM ORDEM CRESCENTE

Previsão de Prêmio para a Mega Sena 2541

TERÇA-FEIRA!!! – 22/11

R$ 46.000.000,00!!!

Faça sua aposta, junte-se a amigos, jogue em grupo e confira conosco! Além de buscar o resultado da Mega Sena 2541, interaja conosco aqui no Site, PARTICIPE DOS PALPITES BONIFICADOS, cadastre-se. Ajude-nos a prestar um serviço de informação cada vez melhor para você. Deixe sua opinião. (( PALPITES SUSPENSOS, trabalhando para voltar em 2023!!)( PROGRAMA DE PALPITES SERÁ REATIVADO EM 2023 ).

Distribuição das Premiações

….lançamento feito tão logo a Caixa a divulgue oficialmente!!!

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio Sena …… ……… Quina …… ……… Quadra …… ………

Prêmio Acumulado para a Mega Sena da Virada 2022/23

R$ 124.791.570,86

Acumulado próximo concurso final cinco/zero (2545) … R$ 4.787.198,80

Cidades em que foram registradas as apostas que acertaram a Mega Sena 2541: ……

Experimente Palpites: ( PROGRAMA DE PALPITES SERÁ REATIVADO EM 2023 )

Conheça e Participe ,na página do Midas Palpites – MEGA SENA – Grupo Interativo MidasSorte, os palpites de pessoas Cadastradas que interagem com o Site. Pode ser uma boa referência para o seu jogo.

MidasPalpites – MEGA SENA – Grupo Interativo Midassorte; Cadastre-se.

PLANILHA DE bnMidas– — DISPONÍVEL!!!

Você pode receber prêmios da Mega Sena 2541 de até R$ 1.332,78 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor, somente são pagos nas agências da Caixa.

Para prêmios superiores a R$ 10.000,00, foi estipulado que serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA. Isso deve-se á necessidade de realização de procedimentos internos de segurança da CAIXA que visam à proteção e integridade do prêmio a ser pago.

Junte os amigos, jogue em grupo e faça Bolões, pois está provado que o jogo compartilhado faz bem, tornando-nos mais sociáveis! Obter o prêmio máximo Mega Sena 2541 é uma questão de jogar, habilitando-nos à Sorte!!!

Estatísticas – MidasSorte Mega Sena 2541

••••••• MAPA MIDASSORTE… dezenas e posições em relação aos sorteios ocorridos…

Grupo das que mais saíram:

53 (292); 10; 05; 37; 42; 33; 41,04,23; 30; 44; 28,17,34; 38,54; 35,27; 16; 32,51,43,29,56,49 (263).

Grupo das intermediárias:

11 (262); 36; 08,24; 02; 13; 52; 06,46; 18; 45,01; 50,20,58; 12; 40 (243).

Grupo das que menos saíram:

26 (210); 55; 21; 15; 22; 48; 03,09; 07,31; 14; 25,57; 60; 59,19,39,47 (242).

Dezenas “mais atrasadas”: 11 (há 39 Testes); 42 (há 36 Testes); 07 (há 28 Testes); 35,46,50 (há 27 Testes).

Nosso Palpite Fixo (subjetivo) para esse MidasSorte resultado Mega Sena 2541

09; 15; 23; 38; 50; 59. => …. Acertos!

( PALPITE FIXO DO SITE registrado pelo Site, desde 2013, mudança somente após obter 04 acertos).

Histórico dessa sequência nos sorteios da MEGA SENA: Até o Teste : – MS – 2540 :

Total de Sorteios ocorridos: 2540

Total de 00 ( zero ) Acertos: 1336

Total de 01 Acerto: 950

Total de 02 Acertos: 226

Total de 03 Acertos: 28

Total de 04 Acertos: 00

Total de 05 Acertos: 00

Total de 06 Acertos: SONHO!!!!

Nós jogamos, em todo teste, o jogo de nosso Palpite subjetivo, postado aqui.

GRUPOS SELECIONADOS ( 1º Plano ) MIDASSORTE37 dezenas.. “DEZENAS RUBRO-NEGRAS” do Mapa MidasSorte

13 •••••VERMELHAS•• 11; 43; 38; 04 === 05; 14;17; 18 === ; 56; 45; 24; 37 === ;; 33.

24 ••••PRETAS•• 42; 07; 46; 54; 58; 25; 40; 13; 21; 47; 29 === ; 39; === ; 09; 27; 12; 26; 31 === ; 06; 19; 52; 34; 41; 02; 08.

GRUPOS SELECIONADOS ( 2º Plano ) MIDASSORTE25 dezenas..

“DEZENAS AZUIS-MARRONS” do Mapa MidasSorte

11 ••••••• AZUIS •• 35; 50 === ;53; 44; 60 === ; 03; 30 === ; 20; 36;; 01;; 28.

12 ••••••MARRONS•• 16; 57 ==; 55; 10 === 51; 22; 48 ==== ; 15; 59; 23;; 32; 49

1 – No Jogo sorteado, um dos grupos de Cores tem grande chance de não aparecer……

2 – Em dois dos Grupos de cores devem vir 02 dezenas no mínimo…..

3 – TRÊS GRUPOS => VERMELHAS;; PRETAS;; AZUIS+MARRONS….combinando 2 a 2, existe, no mínimo a Quadra em uma dessas combinações.

35 dezenas…VERMELHAS + PRETAS => 11; 43; 38; 04 === 05; 14;17; 18 === ; 56; 45; 24; 37 === ;; 33 ;;;;; 42; 07; 46; 54; 58; 25; 40; 13; 21; 47; 29 === ; 39; === ; 09; 27; 12; 26; 31 === ; 06; 19; 52; 34; 41; 02; 08.

39 dezenas….VERMELHAS + AZUIS+MARRONS => 11; 43; 38; 04 === 05; 14;17; 18 === ; 56; 45; 24; 37 === ;; 33;;; 35; 50 === ;53; 44; 60 === ; 03; 30 === ; 20; 36;; 01;; 28 ;;;16; 57 ==; 55; 10 === 51; 22; 48 ==== ; 15; 59; 23;; 32; 49

46 dezenas…PRETAS + AZUIS+MARRONS => 42; 07; 46; 54; 58; 25; 40; 13; 21; 47; 29 === ; 39; === ; 09; 27; 12; 26; 31 === ; 06; 19; 52; 34; 41; 02; 08;;; 35; 50 === ;53; 44; 60 === ; 03; 30 === ; 20; 36;; 01;; 28 ;;; 16; 57 ==; 55; 10 === 51; 22; 48 ==== ; 15; 59; 23;; 32; 49

– Atenção: assim como nos Palpites, não há a Garantia de Acertos em nossas sugestões.…

Obs: No Midassorte Mega Sena nota-se uma tendência a repetir, com frequência, 04 dezenas que saíram nos últimos 09 sorteios.

Esse é o MIDAS!!! Tentando entender/prever o resultado Mega Sena 2541, mesmo que não faça sentido… coisa de louco…

….divagando…”positivamente, não é algo normal, existir 50.063.860 jogos de 06 Números de 01 a 60 e a gente ter a pretensão de acertar 01 deles em um jogo simples de 06 números”… portanto, quando isso acontecer com você, tenha certeza de que, de alguma forma e por alguma razão, você foi escolhido(a).. faça bom uso do prêmio e seja FELIZ!!!…”

Como apostar na Mega Sena

A Mega Sena é a loteria que paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Mas quem acerta 4 ou 5 números também ganha. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, acertando na íntegra o resultado Mega Sena, você deve marcar de 6 a 15 números, entre os 60 disponíveis no volante. Você pode , também, deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).Os sorteios da Mega Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais desejado das loterias.

Informações Relevantes sobre o Sorteio da Mega Sena 2541 e o MidasSorte

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais. A Mega Sena é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. O Resultado da Mega Sena 2541 oficial poderá ser consultado no site institucional da Caixa Econômica Federal,assim que publicados.

É sempre uma boa prática verificar a premiação de sua aposta, conferindo o resultado da Mega Sena 2541 na unidade registradora da casa lotérica.

Confira e guarde, com segurança, o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta, que o habilitará a receber prêmios.

Preços Atuais para as apostas da Mega Sena (a partir de 10/11/2019): .

06 números: R$ 4,50

07 números: R$ 31,50

08 números: R$ 126,00

09 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

Informação: em um total de 60 números é possível fazer 50.063.860 jogos de 06 números diferentes!!! É ou não é um desafio?!

Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,

Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos de vendas por telefone.

Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados e palpites de Loterias, através do Site.

Nossos ÚNICOS canais de comunicação são:

••• E-MAIL: midasgarante@gmail.com

••• WHATSAPP: MidasSorte: 55 31 97524 8524.

Informação Importante para quem é Participante em Jogo Cortesia MidasSorte:

1- QUANDO PARTICIPANTE, a Pessoa receberá, em seu E-mail, a Cópia de registro do Jogo – “Se você não recebeu essa Cópia em seu E-mail, não está participando”.

2- O MidasSorte mantém , em arquivo, por 90 dias ( prazo legal de validade da Caixa ) TODO Comprovante de registro de Jogo feito.

Boa Sorte para nós, na busca do resultado da Mega Sena 2541!!!

Editor Responsável: José Raimundo Vieira.