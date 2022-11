Resultado Timemania 1857 – Sábado – 05/11/2022

Confira, aqui no MidasSorte, o Resultado Timemania 1857, a ser realizado no dia 05/11/2022 ( Sábado ), após às 20:00h, (horário de Brasília), no “Espaço de Loterias da Caixa”, Av. Paulista, 750 , São Paulo/SP, sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

O resultado Timemania 1857 é postado no momento em que o sorteio ocorre no “Espaço Caixa Loterias”, na cidade de São Paulo/SP!! “Midassorte é Resultado e resultado é Midassorte!!!”

Resultado Timemania 1857 ORDEM DE SORTEIO ( on line…: Resultado Timemania 1857 ORDEM CRESCENTE ( on line…: Time do Coração: ****** ………………!! Estimativa de Prêmio resultado da Timemania 1857 ….SÁBADO– 05/11/2022. R$ 6.000.000,00!

Distribuição das Premiações

….lançamento feito tão logo a Caixa a divulgue oficialmente!!!

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio (R$) 7 acertos …….. ……….. 6 acertos …….. ……….. 5 acertos …….. ……….. 4 acertos …….. R$ 9,00 3 acertos ……. R$ 3,00

Time Nº de Ganhadores Valor de prêmio (R$) ……… ……. R$ 7,50

Cidade em que foi feita a aposta que acertou o resultado Timemania 1857:

………...

Você pode receber prêmios do resultado Timemania 1857 de até R$ 1.332,78 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Confira e guarde, com segurança, o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante da sua aposta, que o habilitará a receber prêmios.

Para prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00, a Caixa Econômica Federal estipulou que os prêmios serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA, isso é para realização de procedimentos internos de segurança da CAIXA que visam à proteção e integridade do prêmio a ser pago.

O valor estimado para o prêmio principal (7 acertos) do resultado Timemania 1857 varia em função da quantidade de acertadores dos prêmios fixos (acertos de 3 e 4 números e do Time do Coração).

As dezenas que “mais saíram”:

21; 20,70; 61; 71; 69,69; 12,80; 66,04; 06; 79; 50; 34,28,39,41; 44; 35,65; 73; 25; 55,51; 13,49; 31,57,23,75; 48,67,60; 03,40,08; 32,27,45; 26,01; 63,33,11,19.

As dezenas que “menos saíram”:

53; 54,22; 43; 78; 09,18,76; 24; 59; 46; 68; 17,58; 18; 47,37; 15; 56,77,74; 64,16,29,62,42; 14,36; 02; 30,05,07; 10,52.

As dezenas que estão mais atrasadas:

66; 62; 50; 28; 58; 03,78.

Nosso Palpite FIXO (subjetivo) para esse resultado Timemania 1857:

17; 19; 25; 28; 40; 54; 58; 68; 69; 75. – São Raimundo/RR – ….. Acerto.

Nós jogamos, em todo teste, o jogo de nosso Palpite subjetivo, postado aqui ( será mudado após mínimo de 03 acertos )

Jogo registrado e compartilhado através de bnMidas.

Como apostar resultado Timemania 1857

Na Timemania, você aposta no Time do Coração e nos 07 (sete) números. Ao todo são oitenta números e oitenta clubes de futebol, onde você marcará dez números e um Time do Coração. Existe a possibilidade do Sistema escolher os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos (Teimosinha). Os sorteios são realizados as terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20:00h. Você terá Prêmio se tiver de três a sete acertos dos 7 números sorteados. Se acertar o Time do Coração, ganha o valor fixo de R$ 7,50. O valor da aposta é R$ 3,00.

Informações Relevantes sobre o resultado Timemania 1857 e o MidasSorte

A Timemania é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. As informações aqui contidas não produzem efeitos legais.

O resultado oficial poderá ser consultado no site institucional da Caixa Econômica Federal, assim que publicados.

•••• Relação atualizada dos Clubes e suas respectivas Dezenas de sorteio: