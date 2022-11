resumo nos capítulos de 7 a 12 de novembro

Foto: Reprodução / TV Globo

Segunda-feira (7)

Brisa não acredita nas desculpas de Ari, mas é seduzida por ele. Ari garante a Brisa que deseja ficar com ela. Brisa fica emocionada com o interesse de Oto em saber de seu estado. Stenio disfarça o incômodo quando Helô adivinha que é Moretti o cliente que ele tenta esconder da delegada. Helô salva Stenio de um assalto, e os dois acabam se beijando. Gil tenta convencer Ari a não deixar Chiara. Isa flagra Theo conversando com alguém ao telefone e se recusa a dizer para irmã quem era. Dina avisa a Guerra e a Chiara que Ari levou Tonho. Dante fala para Joel e Marineide que Brisa foi presa, sem saber que o casal desconhecia esse fato. Gil conta a Núbia que Ari está voltando para Brisa. Guerra fica sabendo que Brisa voltou. Tonho reencontra Brisa.

Terça-feira (8)

Ari garante a Brisa que retornará para casa com ela e Tonho. Karina explica a Marineide que Brisa foi presa por engano. Chiara se nega a conversar com Ari. Lídia conta a Talita que Cidália está mexendo em documentos antigos da empresa. Ari não encontra Brisa e Tonho no hotel. Brisa se esconde com Tonho na casa de Marineide. Isa questiona Theo sobre a visita misteriosa que está aguardando. Helô diz a Creusa que Brisa precisará de advogada por ter raptado Tonho. Rudá conta a Cotinha que Moretti seduz Leonor. Vandami avisa a Oto que Brisa voltou para Vila Isabel. Núbia mostra uma foto de Brisa com Oto para Ari, insinuando que a ex-nora estava de caso com o rapaz.

Quarta-feira (9)

Brisa revela a Marineide que ainda gosta de Ari. Oto se oferece para ajudar Brisa. Joel diz a Brisa que Oto está gostando dela. Brisa repara que Tonho se apegou a Guerra. Juliana apresenta Flora a Brisa e diz que cuidará de seu caso. Ari consegue encontrar o taxista que conduziu Brisa e Tonho e pede ao motorista que o leve ao mesmo destino. Isa demonstra estranhamento nas saídas de Theo, mas Monteiro não leva em consideração. Moretti comunica para Oto que identificaram que o site da fundação foi hackeado, e ameaça o rapaz. Cotinha diz a Guida que a sobrinha sente ciúmes de Moretti. Brisa reage ao ver Ari na porta da casa de Marineide.

Foto: Reprodução / TV Globo

Quinta-feira (10)

Ari explica a Brisa que, depois que conversar com Guerra, voltará para buscá-la com Tonho. Talita deixa claro a Gil que a relação do casal terminou e convida Lídia para dividir o apartamento com ela. Brisa pega dinheiro emprestado com Creusa para voltar sozinha com Tonho ao Maranhão, contrariando as recomendações de Helô. Núbia culpa Dante por Ari querer voltar para Brisa. Chiara se nega a conversar com Ari e avisa ao pai que não quer mais nada com o rapaz. Guerra afirma a Ari que faz questão de garantir recursos para a educação de Tonho. Isa pergunta a Theo onde ele está conseguindo dinheiro. Karina diz a Ari que Brisa foi embora. Núbia informa a Ari que o nome do rapaz que estava com Brisa é Oto. Oto liga para Brisa.

Sexta-feira (11)

Guida pede que Leonor deixe sua casa, e Cotinha a questiona sobre Moretti. Dante diz a Ari que Brisa precisa de um tempo para pensar. Brisa avisa a Tininha que está indo para São Luís com Tonho. Rudá deixa a porta entreaberta para Leonor entrar e dormir escondida no seu quarto. Brisa receia perder Tonho. Leonor rasga a passagem para o Rio que Guida providenciou para a irmã. Leonor escuta Moretti dizer que vai para o Rio e decide acompanhar o cunhado. Moretti comenta com Guida que está desconfiando de Oto. Brisa se surpreende ao ver Oto lhe esperando na rodoviária.

Sábado (12)

Ari percebe que Tininha não quer revelar o paradeiro de Brisa. Ari não acredita que Oto seja apenas amigo de Brisa, e acusa a ex-noiva de mentirosa. Ari ameaça Brisa, dizendo que ficará com Tonho. Brisa fica mobilizada ao perceber Tonho com saudades de Guerra e da vida que o empresário proporcionou ao menino. Helô tem receio de que possam acusar Brisa de sequestro. Stenio avisa a Oto que Moretti está vindo ao Rio. Brisa fica desesperada ao ver Ari levando Tonho embora. Guida viaja para o Rio. Talita se recusa a conversar com Ari. Guerra resolve ajudar Ari a conseguir a guarda de Tonho. Brisa volta para o Rio para brigar pela guarda de Tonho.

