Resumos dos capítulos de 28 de novembro a 03 de dezembro

Foto: Reprodução/TV Globo

Segunda-feira (28)

Candoca e Firmino conseguem fazer com que Joel e Catão se afastem de Eudoro. Eudoro convida Candoca para trabalhar em seu jornal. Deodora surpreende Sabá no quarto do Coronel. Tertulinho sente ciúme de Márcio com Laura. Labibe encomenda seu vestido de casamento com Tereza. Márcio e Laura fingem apoiar José, que lamenta seu afastamento como CEO da empresa. Nivalda repreende Sabá por furtar o celular do Coronel. Xaviera comenta com Cira sua desconfiança em relação a Márcio. Deodora seduz Pajeú. Lorena exige que Labibe e Candoca façam as pazes.

Terça-feira (29)

Candoca e Labibe reatam a amizade. Padre Zezo ajuda Timbó a aceitar a exumação do corpo de seu pai de suas terras. Orientado por Tertulinho, Márcio inventa para Vespertino que José ordenou o interrompimento de sua defesa. José confessa a Maruan que não aceita sua destituição, quando Tertulinho chega. Lorena e Labibe desconfiam quando Candoca conta sobre o convite de Eudoro. Deodora e Pajeú ameaçam Eudoro. Tertulinho procura Vespertino. Laura é nomeada CEO da JM/Chaddad. Sabá e Nivalda acessam o celular do Coronel. Quintilha demite Xaviera. José visita o Coronel.

Quarta-feira (30)

José confessa ao Coronel que não consegue desgostar dele. Candoca, Labibe e Lorena defendem o jornal de Eudoro diante de Deodora e Pajeú. Xaviera lamenta sua situação. Eudoro contrata Candoca e Lorena para o jornal. Tertulinho surpreende José com o Coronel e questiona o rival. Sem se deixar ser visto, o Coronel aprecia uma foto de José e Tertulinho juntos quando pequenos. O Coronel sente dor de cabeça. Candoca pressiona José sobre seu ódio pelos Tertúlios. Márcio trama a prisão de José.

Quinta-feira (1º)

Laura proíbe Márcio de agir contra José. Timbó briga com Firmino por conta da exumação de seu pai. José e Timbó consolam um ao outro. Márcio tenta seduzir Xaviera. Cira faz um feitiço para Márcio. Candoca emprega Xaviera como faxineira. Deodora humilha o Coronel, que se entristece com a esposa. Firmino e Márcio se enfrentam por causa de Lorena. Rosinha admira o trabalho de Tereza como costureira. Pajeú observa Deodora se banhar no açude. Laura conta a José que é a nova CEO da empresa.

Sexta-feira (2)

José acredita que Laura continua a seu lado. Os oficiais da Justiça iniciam a exumação do corpo do pai de Timbó. Deodora se acidenta, Pajeú a salva e os dois acabam se beijando. Márcio se encanta por Cira, que comemora o sucesso do feitiço. Manduca visita o Coronel, que se esforça para não revelar a verdade ao neto. Deodora expulsa Candoca do quarto do Coronel. Padre Zezo repreende a atitude de Janjão contra Tereza. Candoca alerta Tertulinho sobre o estado do Coronel. Laura anuncia a José que a empresa pediu que ele deixasse sua casa.

Sábado (3)

José começa a desconfiar de Laura. Candoca abriga José em sua casa. Xaviera descobre que Márcio e Laura se uniram contra José. Anita deduz que Candoca e José se casarão na igreja da pastora Dagmar. Padre Zezo questiona Dagmar sobre a união de Candoca, e a pastora sugere realizar uma cerimônia ecumênica. Cira e Márcio ficam juntos. José pede ajuda a Timbó para reconstruir a casa de Daomé. Tertulinho implora para que o Coronel acorde.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.